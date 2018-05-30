Сбербанк заработал в первом квартале более 200 млрд рублей

Это на четверть больше, чем в январе – марте прошлого года

Кредитный портфель банка вырос на 1,1% и достиг 20,1 трлн руб. Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк сообщил, что в I квартале заработал по МСФО 212,1 млрд руб. чистой прибыли, на 27% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз «Интерфакса» обещал чуть меньше – 208,6 млрд руб.

Основная часть заработка Сбербанка пришлась на процентные доходы: они, за вычетом расходов, достигли в январе – марте этого года 358,6 млрд руб. Это на 6,5% больше, чем в тот же период прошлого года. На увеличение чистых процентных доходов, объясняет банк, повлияли рост кредитного портфеля при общем уменьшении ставок в российской экономике и снижение стоимости пассивов.

Чистые комиссионные доходы выросли на 21% в сравнении с I кварталом прошлого года и достигли 101,5 млрд руб. Основной рост, как и раньше, произошел за счет операций с банковскими картами.

Прибыль выросла еще и потому, что Сбербанк значительно снизил отчисления в резервы: на 27,2% по сравнению с I кварталом прошлого года, теперь это 49,1 млрд руб. Представитель банка объяснил, что это плановое снижение, оно связано с улучшением макроэкономической ситуации и уменьшением числа дефолтов заемщиков. Стоимость риска (отношение резервов к стоимости портфеля) составила 1,05%.

Кредитный портфель банка вырос на 1,1% и достиг 20,1 трлн руб. Основной вклад внесла розница: выросли и ипотека, и потребительское кредитование (на 4,8% и 3,6% соответственно). Всего кредиты населению выросли на 3,5% и достигли 5,9 трлн руб. Портфель корпоративных кредитов вырос незначительно – на 0,1% и составляет теперь 14,1 трлн руб.

Средств розничных клиентов в банке стало меньше на 0,8%, теперь их 13,3 трлн руб., корпоративные депозиты выросли на 0,8% и достигли 6,4 трлн руб.