ВТБ повысил ставки валютных вкладов

Россельхозбанк и еще несколько банков сделали это в мае

Евгений Разумный / Ведомости

С 1 июня ВТБ повышает ставки валютных вкладов для розничных клиентов и для владельцев пакета услуг «Привилегия», сообщила пресс-служба банка.

Доходность его вкладов в долларах выросла на 0,35-1,1 процентного пункта (п. п.), а в евро – на 0,14-0,44 п. п. в зависимости от срока размещения средств и суммы. Теперь максимальная ставка розничного вклада ВТБ составляет 2,7% годовых в долларах и 0,40% годовых в евро (при дистанционном размещении на срок от 3 до 5 лет). Для привилегированных клиентов при тех же сроках ставки в долларах достигают 2,95% годовых, в евро – 0,45%. Это следует из данных, размещенных на сайте банка.

Двумя днями ранее Россельхозбанк повысил доходность долларовых вкладов на 0,15-0,45 п. п. Теперь максимальная ставка его вклада – 2,9% годовых; она действует при дистанционном размещении более $25 000 на три года.

Ранее в мае ставки долларовых вкладов повысили еще несколько крупных банков. В частности, Связь-банк увеличил их на 0,1-0,4 п. п., Юникредит банк – на 0,15-1,1 п. п., Уралсиб – на 0,1-0,2 п. п.

Старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев объясняет рост валютных ставок в его банке стремлением улучшить условия продуктов для состоятельных клиентов, которые предпочитают долгосрочные вложения. Наталья Евдокимова из департамента развития розничного бизнеса Связь-банка связывает действия своего банка с апрельским всплеском курсов валют, из-за которого на рынке немного выросли ставки вкладов. «Мы привели наши ставки в долларах в соответствие с рыночными», – говорит она.

Есть несколько причин, по которым банкам понадобилось повышать ставки долларовых вкладов, считает аналитик Fitch Александр Данилов. По его словам, банки могли заметить спрос на валютные кредиты со стороны корпоративных заемщиков, например, для выплат по внешнему долгу; некоторым банкам самим надо было гасить внешние займы. «К тому же, во время апрельской волатильности на российском рынке иностранцы выводили валюту из страны, что также могло сказаться на ценовой политике банков. Так, по данным ЦБ, за апрель частным сектором из страны было вывезено $7,6 млрд – вдвое больше, чем в марте», – продолжает Данилов.