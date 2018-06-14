Сбербанк объявил об уходе первого зампреда правления

Полетаев станет советником президента, председателя правления Сбарбанка Германа Грефа Максим Стулов / Ведомости

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев покидает свой пост, сообщил Сбербанк в четверг. Как отмечается в пресс-релизе, топ-менеджер сам подал в отставку «в связи с необходимостью изменения режима работы». Других деталей пресс-служба банка не приводит.

Полетаев станет советником президента - председателя правления Сбербанка Германа Грефа и будет курировать некоторые крупные проекты, сообщил банк. Когда именно топ-менеджер сменит должность, в сообщении не уточняется.

Это не единственное изменение в руководстве Сбербанка. Как следует из сообщения, из состава правления банка выведен старший вице-президент, соруководитель инвестиционного подразделения Sberbank CIB Александр Базаров. Он продолжит работу в банке на текущей позиции с сохранением своих должностных обязанностей, сообщил банк.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин повышен до первого зампреда правления, другой старший вице-президент Анатолий Попов - до зампредседателя правления. Они оба войдут в правление Сбербанка после согласования их кандидатур с регулятором, сообщил банк.

Полетаев работает в Сбербанке с 1995 г. До перехода в центральный аппарат банка в 2009-2013 гг. руководил его московским отделением. Первым зампредом Сбербанка банкир стал в 2013 г. В Сбербанке Полетаев курировал бизнес-направление, а также взаимодействие с корпоративными клиентами. В частности, занимался сотрудничеством с хорватской компанией Agrokor. Ранее Греф сообщил о поездке Полетаева в Хорватию, где обсуждалось дальнейшее урегулирование ситуации с долгом ритейлера.

В четверг, 14 июня, источники Reuters сообщили, что Полетаев уходит из кредитной организации. Причины такого решения Полетаева собеседники агентства не уточнили. Reuters отмечало, что особое внимание на своем посту он уделял вопросам инвестиций, а также корпоративного банковского дела. Знакомый Полетаева подтвердил «Ведомостям», что менеджер покидает Сбербанк по своему собственному желанию.

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