Министр торговли США мог сохранить активы, связанные с Россией и Китаем
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Министр торговли США Уилбур Росс мог не избавиться полностью от вложений в акции компаний, связанных с правительством Китая; судоходной компании Navigator Holdings, одним из крупнейших клиентов которой является «Сибур»; банка Bank of Cyprus (совладельцами которого после кризиса на Кипре стали крупные российские бизнесмены); а также одного из импортеров автозапчастей (их деятельность Росс сейчас анализирует на предмет угрозы «национальной безопасности» США). «Сложно представить более радиоактивный портфель для члена кабинета министров», – пишет журнал Forbes, представивший результаты своего расследования.
Прошлым летом Росс также играл на понижение акций Navigator Holdings – как раз тогда, когда Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные «Райского досье», из которых стало известно, что Росс через офшор владеет долей в Navigator. Эта британская компания, по подсчетам Reuters, получала 8% выручки от выполнения заказов для нефтехимического холдинга «Сибур».
Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называл Кирилла Шамалова, который тогда, как предполагалось, был зятем Владимира Путина, и Геннадия Тимченко, находящегося под санкциями друга российского президента. На тот момент, правда, их доли в «Сибуре» уже сократились, а основным совладельцем был Леонид Михельсон, который также является крупнейшим акционером «Новатэка», попавшего под санкции США.
Расследование ICIJ было опубликовано 6 ноября 2017 г.; из него следовало, что Росс все еще владел долей в Navigator; а в 2016 г., как писал ICIJ, он с соинвесторами контролировал 31,5%. Сам Росс после публикации заявил, что не видит проблемы с владением долей в Navigator: он, в
Однако Росс был обязан избавиться от всех своих вложений самое позднее 25 октября 2017 г., пишет Forbes. От большинства он избавился как раз в этот день, свидетельствует документ, поданный Россом в Офис по соблюдению государственных этических норм. Ведомство следит за тем, чтобы у членов американской администрации не возникали конфликты интересов. Этот документ «никогда не публиковался», сообщил автор расследования, корреспондент Forbes Дэн Александер, который разместил некоторые его страницы в своем Twitter. Поданный Россом документ о выходе из активов, в которые он ранее инвестировал, «возможно, свидетельствовал о нарушении закона министром торговли, и поэтому чиновники по этике так его и не завизировали, хотя и получили пять месяцев назад», пишет Александер в статье.
Согласно документу, сообщает журналист, от доли в Navigator Росс избавился 25 ноября 2017 г. А 31 октября министр открыл короткие позиции по акциям компании на сумму от $100 000 до $250 000 (возможно, он знал о готовящейся публикации ICIJ и рассчитывал заработать на падении акций Navigator, пишет Forbes; однако точно это неизвестно). К 16 ноября, когда Росс закрыл позиции, акции снизились на 4%, то есть он мог заработать на этой операции.
Информацию об этих сделках можно видеть на приведенных Александером страницах: пункт 14 на стр. 3 о закрытии позиций 16 ноября и примечание к сделке 14 на стр. 4, где написано, что они были открыты 31 октября.
Кроме того, Росс сейчас отвечает за торговую политику в отношении Китая, на поставки товаров из которого Белый дом на прошлой неделе ввел 25%-ные пошлины на $50 млрд. Между тем, фонд под управлением компании Росса WL Ross инвестировали, в частности, в IPO китайского оператора ветряных электростанций Longyuan Power; это, пишет Forbes, помогло ему установить связи с государственным инвестфондом China Investment Corp. Последний в итоге вложил в один из фондов WL Ross $500 млн (что позволило Россу получать комиссию за управление).
В сентябре 2017 г., когда Росс лично еще владел акциями люксемургской International Automotive Components Group (IAC), этот производитель автозапчастей сформировал совместное предприятие, доли в котором получили фонды WL Ross и китайская госкомпания Shanghai Shenda. В том же месяце Росс провел торговые переговоры с китайскими высокопоставленными чиновниками, отмечает Forbes.
В документе, поданном в Офис по соблюдению государственных этических норм, Росс утверждает, что часть своих активов продал (покупателем стал Goldman Sachs, выяснил Forbes), а часть передал в траст, в котором ни он, ни его жена не являются бенефициарами. В документе не говорится, кто они. Однако бенефициарами этого траста, где могут находиться и активы, связанные с Китаем, и доли в Bank of Cyprus, Navigator, IAC, похоже, могут быть дети Росса, пишет Forbes. В прошлой ноябре журнал уже публиковал одно расследование о министре, в котором заявил, что тот в реальности не владел, как утверждал, активами на миллиарды долларов. Общаясь с журналистами в октябре, когда Forbes запрашивал у министра информацию, тот, «похоже, оговорился во время телефонного разговора, который является единственным известным случаем, когда он публично обсуждал траст», пишет журнал. «Я не бенефициар. Это главное. Он основан для детей и подобных вещей», – сказал тогда Росс. В ответ на вопрос, является ли бенефициаром кто-то не из его семьи, Росс ответил: «Нет».
Между тем, пишет Forbes, сейчас Росс не только определяет торговую политику в отношении Китая, но и по поручению Трампа начал расследование в отношении импортеров запчастей, деятельность которых может угрожать, как заявил президент, национальной безопасности. И это в то время, как его семья может иметь финансовый интерес в том, что происходит с IAC, отмечает журнал.
Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно
В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова.
Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter.
DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.
В 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.
Перед приходом в администрацию в начале этого года Дональда Трампа Росс расстался с большей частью своих активов. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 г. Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит $168 млн. Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator.
Как министр торговли Росс обладает полномочиями в области торговли и производственной политики, а также имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами, включая Россию, говорится в расследовании.
Сам Росс проблемы с владением долей в Navigator не видит. В интервью телеканалу Sky он заявил, что при поступлении на госслужбу публично задекларировал долю в пароходстве. Росс стал членом совета директоров Navigator, когда компания уже сотрудничала с «Сибуром», и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко или Михельсоном, заявил пресс-секретарь министерства торговли Джеймс Рокас.
На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 г. Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за $168 млн. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 г. он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.
Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 г., чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.
Из документов Appleby впервые стало известно об инвестициях в офшоры королевы Елизаветы II. Судя по ним, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держит часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах. Оно вложило 7,5 млн фунтов в фонд Dover Street VI Cayman Fund LP на Каймановых островах в 2005 г., отмечает Financial Times. Тот, в свою очередь, приобрел долю в фонде прямых инвестиций Vision Capital Partners, который купил акции ритейлеров Threshers и BrightHouse. Последний подвергался критике в стране за то, что продавал людям, имеющим низкие доходы или проблемы с душевным здоровьем, бытовые товары в кредит по ставкам, достигавшим 99,9%. Из-за этого власти Великобритании потребовали от BrightHouse выплатить 14,8 млн фунтов компенсации 249 000 потребителей. Как заявил газете The Guardian представитель герцогства, оно не знало об инвестициях в BrightHouse. Также герцогство утверждает, что оно не извлекало никакой налоговой выгоды из инвестиций в офшоры.
Фронтмен U2 Боно (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором в мальтийской компании Nude Estates, которая купила в Литве торговый центр Aušra, названный в честь литовского слова «рассвет», за 5,8 млн евро (5,1 млн фунтов стерлингов) вскоре после открытия в 2007 г. Об этом пишет газета Guardian. Мальта является юрисдикцией с низкими налогами: для иностранных инвесторов налог, уплаченный с любой прибыли, полученной компаниями, уменьшается до 5%. Боно был пассивным миноритарным инвестором в компании Nude Estates Malta Ltd., сообщил газете Guardian пресс-секретарь Боно. Ирландскую группу уже критиковали за желание платить меньше налогов: она вела часть своего бизнеса в Нидерландах.