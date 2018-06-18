Министр торговли США мог сохранить активы, связанные с Россией и Китаем

Министр торговли США Уилбур Росс отвечает за торговую политику с Китаем, при этом у него могут сохраняться финансовые интересы, связанные с китайскими активами, утверждает Forbes Thomas Peter / AP

Министр торговли США Уилбур Росс мог не избавиться полностью от вложений в акции компаний, связанных с правительством Китая; судоходной компании Navigator Holdings, одним из крупнейших клиентов которой является «Сибур»; банка Bank of Cyprus (совладельцами которого после кризиса на Кипре стали крупные российские бизнесмены); а также одного из импортеров автозапчастей (их деятельность Росс сейчас анализирует на предмет угрозы «национальной безопасности» США). «Сложно представить более радиоактивный портфель для члена кабинета министров», – пишет журнал Forbes, представивший результаты своего расследования.

Прошлым летом Росс также играл на понижение акций Navigator Holdings – как раз тогда, когда Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные «Райского досье», из которых стало известно, что Росс через офшор владеет долей в Navigator. Эта британская компания, по подсчетам Reuters, получала 8% выручки от выполнения заказов для нефтехимического холдинга «Сибур».

Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называл Кирилла Шамалова, который тогда, как предполагалось, был зятем Владимира Путина, и Геннадия Тимченко, находящегося под санкциями друга российского президента. На тот момент, правда, их доли в «Сибуре» уже сократились, а основным совладельцем был Леонид Михельсон, который также является крупнейшим акционером «Новатэка», попавшего под санкции США.

Расследование ICIJ было опубликовано 6 ноября 2017 г.; из него следовало, что Росс все еще владел долей в Navigator; а в 2016 г., как писал ICIJ, он с соинвесторами контролировал 31,5%. Сам Росс после публикации заявил, что не видит проблемы с владением долей в Navigator: он, в частности, сказал телеканалу Sky, что при поступлении на госслужбу задекларировал ее.

Однако Росс был обязан избавиться от всех своих вложений самое позднее 25 октября 2017 г., пишет Forbes. От большинства он избавился как раз в этот день, свидетельствует документ, поданный Россом в Офис по соблюдению государственных этических норм. Ведомство следит за тем, чтобы у членов американской администрации не возникали конфликты интересов. Этот документ «никогда не публиковался», сообщил автор расследования, корреспондент Forbes Дэн Александер, который разместил некоторые его страницы в своем Twitter. Поданный Россом документ о выходе из активов, в которые он ранее инвестировал, «возможно, свидетельствовал о нарушении закона министром торговли, и поэтому чиновники по этике так его и не завизировали, хотя и получили пять месяцев назад», пишет Александер в статье.

Согласно документу, сообщает журналист, от доли в Navigator Росс избавился 25 ноября 2017 г. А 31 октября министр открыл короткие позиции по акциям компании на сумму от $100 000 до $250 000 (возможно, он знал о готовящейся публикации ICIJ и рассчитывал заработать на падении акций Navigator, пишет Forbes; однако точно это неизвестно). К 16 ноября, когда Росс закрыл позиции, акции снизились на 4%, то есть он мог заработать на этой операции.

Информацию об этих сделках можно видеть на приведенных Александером страницах: пункт 14 на стр. 3 о закрытии позиций 16 ноября и примечание к сделке 14 на стр. 4, где написано, что они были открыты 31 октября.

Кроме того, Росс сейчас отвечает за торговую политику в отношении Китая, на поставки товаров из которого Белый дом на прошлой неделе ввел 25%-ные пошлины на $50 млрд. Между тем, фонд под управлением компании Росса WL Ross инвестировали, в частности, в IPO китайского оператора ветряных электростанций Longyuan Power; это, пишет Forbes, помогло ему установить связи с государственным инвестфондом China Investment Corp. Последний в итоге вложил в один из фондов WL Ross $500 млн (что позволило Россу получать комиссию за управление).

В сентябре 2017 г., когда Росс лично еще владел акциями люксемургской International Automotive Components Group (IAC), этот производитель автозапчастей сформировал совместное предприятие, доли в котором получили фонды WL Ross и китайская госкомпания Shanghai Shenda. В том же месяце Росс провел торговые переговоры с китайскими высокопоставленными чиновниками, отмечает Forbes.

В документе, поданном в Офис по соблюдению государственных этических норм, Росс утверждает, что часть своих активов продал (покупателем стал Goldman Sachs, выяснил Forbes), а часть передал в траст, в котором ни он, ни его жена не являются бенефициарами. В документе не говорится, кто они. Однако бенефициарами этого траста, где могут находиться и активы, связанные с Китаем, и доли в Bank of Cyprus, Navigator, IAC, похоже, могут быть дети Росса, пишет Forbes. В прошлой ноябре журнал уже публиковал одно расследование о министре, в котором заявил, что тот в реальности не владел, как утверждал, активами на миллиарды долларов. Общаясь с журналистами в октябре, когда Forbes запрашивал у министра информацию, тот, «похоже, оговорился во время телефонного разговора, который является единственным известным случаем, когда он публично обсуждал траст», пишет журнал. «Я не бенефициар. Это главное. Он основан для детей и подобных вещей», – сказал тогда Росс. В ответ на вопрос, является ли бенефициаром кто-то не из его семьи, Росс ответил: «Нет».

Между тем, пишет Forbes, сейчас Росс не только определяет торговую политику в отношении Китая, но и по поручению Трампа начал расследование в отношении импортеров запчастей, деятельность которых может угрожать, как заявил президент, национальной безопасности. И это в то время, как его семья может иметь финансовый интерес в том, что происходит с IAC, отмечает журнал.

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