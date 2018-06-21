Государство больше не хочет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано, – такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе (с документом ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил участник обсуждения). Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность.
Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 г., когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире, знает Станислав Олейников из «Ингосстраха».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}