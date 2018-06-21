Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Вынужденная страховка

Государство больше не хочет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья

В случае стихийных бедствий только малоимущие смогут рассчитывать на новое жилье, но без права собственности
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Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано, – такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе (с документом ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил участник обсуждения). Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность.

Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 г., когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире, знает Станислав Олейников из «Ингосстраха».

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