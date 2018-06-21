Государство больше не хочет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья

В случае стихийных бедствий только малоимущие смогут рассчитывать на новое жилье, но без права собственности

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Гражданам придется пусть немного, но заплатить за то, чтобы не опасаться утратить собственное жилье и получить компенсацию от государства Сергей Шахиджанян / PhotoXPress

Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано, – такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе (с документом ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил участник обсуждения). Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность.

Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 г., когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире, знает Станислав Олейников из «Ингосстраха».