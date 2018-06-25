Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4594 от 25.06.2018 под заголовком: Борис Минц сдает офисы

Борис Минц готов передать контроль над О1 Properties

Держатели облигаций могут предъявить их к погашению при появлении нового хозяина
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Один из крупнейших владельцев московских офисов класса А – О1 Properties Бориса Минца начала переговоры с держателями еврооблигаций на $350 млн, касающиеся возможной смены контролирующего акционера компании. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к одному из владельцев облигаций, знакомый Минца и человек, близкий к одному из миноритариев О1 Properties. Один из собеседников «Ведомостей» знает, что на этой неделе запланированы переговоры с инвесторами в Лондоне.

Еврооблигации на $350 млн выпустила O1 Properties Finance plc в 2016 г. Бумаги должны быть погашены в сентябре 2021 г., купон по ним составляет 8,25%, периодичность выплаты – полгода. С начала апреля цена евробондов упала на 17 п. п. до 63,5%, доходность выросла на 9,9 п. п. до 25,4%, свидетельствуют данные Reuters.

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