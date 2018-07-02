ЦБ хочет расширить число своих представителей в банках

Они должны быть и в небольших банках, считает регулятор, а в крупных – должна работать целая команда из ЦБ

Если банк очень захочет что-то спрятать от ЦБ, тайно провести кредитный комитет или выдать невозвратный или схемный кредит, то всегда сможет это сделать, посетовал Поздышев Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ хочет получить право вводить своих уполномоченных представителей в любой банк с признаками вывода активов, сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Василий Поздышев. Речь идет о присутствии целой группы представителей, подключенных к системам банка в режиме онлайн, следует из его слов.

«Мы считаем, что уполномоченный представитель не должен вводиться в банк только потому, что банк крупный. Этот инструмент, как и все инструменты надзора, должен работать на основе риск-ориентированного подхода. Соответственно, мы бы хотели иметь возможность при наличии признаков повышенного риска ввести уполномоченного представителя даже в небольшой банк», – заявил Поздышев.

«Для крупных банков мы бы хотели обсудить практику, которая широко применяется за рубежом, когда в кредитной организации постоянно находится группа уполномоченных представителей, специализированных по разным вопросам, которые подключены к его системам в режиме онлайн», – сказал зампред ЦБ, отметив, что в крупнейших иностранных банках постоянно работают надзорные команды по 20-30 человек.

Институт уполномоченных представителей был создан в кризис 2008 г. как экстренная мера контроля за использованием банками средств, получаемых в виде антикризисной господдержки. Затем ЦБ решил, что уполномоченные должны работать на постоянной основе, и список банков был расширен.

Сейчас регулятор имеет право ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд руб. или вкладами свыше 10 млрд руб., а также в кредитные организации, на депозитах которых размещены средства федерального бюджета. Кроме того, уполномоченные представители вводятся в банки, в отношении которых ЦБ или АСВ осуществляют меры по предупреждению банкротства. В каждом из таких банков по одному представителю ЦБ. По данным регулятора за июнь этого года, уполномоченные представители были назначены в 141 банк.

«Большинство банков, и не только крупных, сейчас предоставляют ежедневную отчетность, поэтому вряд ли что-то изменится. Просто сотрудник ЦБ теперь будет сидеть в самом банке, и отчитываться банк будет перед ним», – считает председатель совета директоров Автоградбанка Павел Сигал.

Если банк очень захочет что-то спрятать от ЦБ, тайно провести кредитный комитет или выдать невозвратный или схемный кредит, то всегда сможет это сделать, посетовал Поздышев. «Для того чтобы нажать кнопку enter на клавиатуре, нужна одна секунда, а договор продажи актива, отказа от залога или забалансовой гарантии, который потом кладется в сейф, можно спрятать не только от уполномоченного представителя, но и от всех проверяющих органов. Мало ли где этот сейф будет стоять? Он вообще может находиться не в помещении банка», – говорит он.

Большого результата институт уполномоченных действительно так и не принес, признавал ЦБ. «Мы не собираемся отказываться от института уполномоченных – лучше иметь инструмент, чем не иметь. Но качественных изменений не произошло», – говорил «Ведомостям» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. На заседаниях управленческих органов банка предпочитают не разговаривать ни о чем актуальном при представителях сторонних организаций, отмечал он.

«Да, такая практика есть – проводить кредитные комитеты или заседания правления для галочки, чтобы уполномоченный представитель посмотрел и успокоился», – рассказывал «Ведомостям» топ-менеджер банка из топ-100. Реально же решения принимаются на других заседаниях, куда доступа у представителя ЦБ нет, подчеркивал он, замечая, что не обязательно это решения, идущие вразрез с экономикой или законом.