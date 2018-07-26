АСВ заподозрило еще один банк в махинациях со вкладами

«Таатта» занимал 220-е место по активам Google.maps

Временная администрация банка «Таатта», у которого ЦБ 5 июля отозвал лицензию, выявила «существенные нарушения» в учете вкладов. Речь идет о депозитах, оформленных в преддверии отзыва лицензии в офисе банка в Орликовом переулке в Москве. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Ведомости» отправили запрос в АСВ с просьбой уточнить, идет ли речь о забалансовых вкладах. Вместе с этим временная администрация также нашла признаки хищения денег из кассы в том же офисе банка, сообщило АСВ. Представители «Таатты» заявили в полицию о недостаче 569 млн руб., $35 000 и 1000 евро, писал ТАСС со ссылкой на источник. Дело уже возбуждено, следует из заявления прокуратуры республики Якутия. Сейчас временная администрация проверяет, как оформлялись вклады.

«Таатта» занимал 220-е место по активам. ЦБ указывал на «признаки недобросовестного поведения [руководства банка], выражавшиеся в масштабном выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

Банк «Таатта» получил широкую известность год назад, когда оказался в санкционном списке США в компании других небольших региональных банков, открывших свои представительства в Крыму или работавших с подсанкционными проектами. Позже «Коммерсантъ» писал о планах засекретить информацию о контрактах 126 компаний, в числе которых назывался и банк «Таатта», с госпредприятиями.