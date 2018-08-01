Финансы / Банки

Промсвязьбанк требует 6,3 млрд рублей от структуры Дмитрия Ананьева

Это долг по облигациям, в реструктуризации которых отказал суд
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Санируемый Промсвязьбанк, которым владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 31 июля подал в Арбитражный суд Москвы иск на 6,3 млрд руб. к девелоперской компании «ПСН проперти менеджмент», следует из картотеки арбитражных дел. Эта компания после раздела бизнеса братьями теперь принадлежит Дмитрию Ананьеву.

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