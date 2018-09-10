Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Шишханов не может вернуть деньги, отданные в «Рост»

Микаил Шишханов договаривается о реструктуризации 10-миллиардного кредита

АСВ переуступило кредит на санацию «Рост банка» банку плохих долгов
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Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов ведет переговоры о реструктуризации кредита, привлеченного на санацию банка «Рост». ЦБ списал обязательства банка перед бывшим владельцем, а тот остался должен за АСВ более 10 млрд руб.

Бывший собственник Бинбанка и «Рост банка» Микаил Шишханов просрочил выплату по кредиту, выданному Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на санацию «Рост банка». Об этом рассказал «Ведомостям» человек, который знает это от Шишханова, и подтвердил сам бывший банкир. Шишханов называет просрочку «временной» и намерен реструктурировать кредит и обслуживать его. На каких условиях может быть проведена реструктуризация и какова сумма задолженности, он комментировать отказался.

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