Минфин возвращается на рынок ОФЗ

Время возвращаться на рынок, решил министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Минфин сообщил, что в среду, 3 октября, разместит два выпуска ОФЗ на 10 млрд руб. каждый, с погашением в 2021 и 2024 гг.

Последний раз Минфин выходил на рынок 29 августа – тогда он смог разместить 88% выпуска на 15 млрд руб. с погашением в 2021 г. В сентябре же ведомство не провело ни одного аукциона. Паузу в месяц Минфин объяснял волатильностью на финансовом рынке и необходимостью стабилизировать ситуацию. В результате в III квартале Минфин занял в два раза меньше, чем изначально планировал: 205 млрд руб. при плане в 450 млрд руб.

Рынок ждал возвращения Минфина. Ситуация на рынке более-менее стабилизировалась, говорил главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: появилось понимание, что США вряд ли будут ужесточать санкции до ноября, а это позволяет Минфину спокойно проводить аукционы весь октябрь. Кроме того, общий новостной фон на развивающихся рынках остается достаточно нейтральным, добавлял он.

Рынок в значительной степени восстановился после сентябрьских минимумов и на нем, если судить по ставкам репо, ощущается дефицит краткосрочных бумаг, говорилось в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Максима Коровина. Минфин без вреда для текущего восстановления может предложить инвесторам короткие или среднесрочные ОФЗ на 20 млрд руб., отмечал Коровин. Чтобы вернуться на рынок, Минфин должен быть твердо уверен в спросе, добавлял начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин: «Если найдется пул инвесторов, готовых купить новый выпуск, он может решить возобновить аукционы», – подчеркивал он.

В приоритете у Минфина будут короткие бумаги до 5 лет, указывал Покатович: доходности по ним снижаются быстрее. «Длинные облигации все еще остаются под давлением, и занимать по ним будет дорогим удовольствием», – считает он. На последних аукционах в августе Минфин размещал бумаги на 3 года, обращал внимание Ильин. Так что он, скорее, предложит короткие бумаги до 5 лет, отмечал аналитик: Минфин так обычно делает в период волатильности.

Тем не менее факторы в пользу продления паузы все еще остаются в силе, предупреждали аналитики. Доходности еще не вернулись к августовским значениям, а обороты торгов на этой неделе были довольно низкими, указывал Ильин. Снижение торговой активности отметили и аналитики «ВТБ капитала»: на прошлой неделе среднедневной оборот в секции суверенного долга на Московской бирже составил 20,3 млрд против 29,7 млрд руб. неделей ранее, указано в обзоре. Негативное влияние также оказывает спад на итальянском рынке из-за дефицита бюджета, говорил Покатович: снижающийся риск-аппетит инвесторов к итальянским активам может опосредованно сказаться и на российском рынке, отмечал он, признавая, что это все же недостаточная причина для очередной отмены аукциона.

Ситуация на долговом рынке обострилась в начале августа из-за распродажи российских активов в ожидании новых санкций. По данным ЦБ, за месяц нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 98 млрд руб.

Однако в середине сентября ОФЗ начали дорожать. Если 22 августа, когда Минфин впервые отменил аукцион, доходность 10-летних бумаг составляла 8,64% годовых, а на пике 10 сентября достигала 9,35%, то на прошлой неделе она опустилась ниже отметки 8,5%. ОФЗ продолжали дорожать и на этой неделе: доходность 10-летних бумаг к 16.26 мск вторника снизилась до 8,43%.

Восстанавливаются и короткие бумаги. Доходность одного из 5-летних выпусков 22 августа составляла 8,37% годовых. К 10 сентября доходность этих бумаг выросла до 8,9%. Сегодня же она находилась на уровне 8,16% годовых.

До конца года Минфин сократит план заимствований на 400 млрд руб., предупредил в прошлую пятницу замминистра финансов Владимир Колычев. Вернуться к заимствованиям Минфин обещал только в случае благоприятной рыночной конъюнктуры: «Заимствовать любой ценой мы не будем», – указывал ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. В прошлую пятницу Минфин также опубликовал график аукционов ОФЗ на IV квартал 2018 г. До конца года ведомство планирует занять еще 310 млрд руб., следует из него: 125 млрд придутся на бумаги со сроком обращения до 5 лет, 110 млрд – на ОФЗ со сроком от 5 до 10 лет и еще 75 млрд – на облигации от 10 лет.