«Росгосстрах» увеличил требования к бывшему гендиректору в 5,5 раза
Страховщик требует 1,35 млрд рублей за продажу «дочки» в Армении по якобы заниженной цене
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«Росгосстрах» попросил суд увеличить размер исковых требований
Андрей Гордеев / Ведомости
«Росгосстрах» в среду на заседании в Арбитражном суде Московской области попросил суд увеличить размер исковых требований к бывшему гендиректору компании Дмитрию Маркарову с 242 млн до 1,35 млрд руб., передал из зала суда корреспондент «Интерфакса» (далее цитаты по агентству).
Контролируемый Центробанком «Росгосстрах» 14 августа подал иск к Маркарову о взыскании убытков в размере 241,8 млн руб. Они, по мнению компании, возникли в результате продажи «РГС-Армения» по заниженной цене в 2017 г.
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