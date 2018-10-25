Альфа-банк прекращает кредитовать в торговых точках
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Альфа-банк объявил, что прекращает выдавать кредиты в точках продаж (POS-кредиты). Он будет присутствовать в партнерских торговых сетях до конца года, после чего постепенно уйдет из этого сегмента, говорится в сообщении банка.
Еще год назад Альфа-банк входил в тройку лидеров на рынке POS-кредитования, а теперь занимает 8-е место по портфелю выданных кредитов (12,1 млрд руб.) с долей рынка около 5%, следует из данных Frank RG. Свой портфель банк продавать не планирует, говорит его представитель.
Скорее всего, Альфа-банк в связи с изменением стратегии решил, что лучше сфокусироваться на других направлениях, рассуждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Хотя ряд банков говорят, что зарабатывают на POS-кредитах, в целом этот бизнес не такой прибыльный и используется скорее для привлечения клиентов, которым потом можно продать другие продукты, объясняет он. Кредиты в торговых точках берут в основном клиенты нижнемассового сегмента, заключает Грибанов.
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