Страховку вкладов могут увеличить до 2 млн рублей

Это может произойти после 2022 года, заявил руководитель профильного комитета Госдумы
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Страховка по вкладам граждан может быть увеличена с 1,4 млн до 2 млн руб., заявил руководитель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако такое решение может быть принято после 2022 г., добавил он.

«Пока нет такого законопроекта, это тема обсуждения с ЦБ и с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), прежде всего», — приводит «Интерфакс» слова Аксакова. Депутаты готовы пойти на повышение размера страхового возмещения, но на это не согласится ЦБ, продолжил он: регулятор — главный кредитор АСВ. По словам человека, близкого к совету директоров АСВ, повышение лимита сейчас не обсуждается.

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