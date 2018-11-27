Нацбанк Украины признал «ВТБ банк» неплатежеспособным

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц Valentyn Ogirenko/REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня признал «ВТБ банк», украинскую «дочку» российского ВТБ, неплатежеспособной и отнес ее в соответствующую категорию. О решении правления НБУ, датированном 27 ноября, украинский регулятор сообщил на своем сайте. Там же регулятор указал, что признал банк неплатежеспособным «с целью защиты интересов вкладчиков».

Фактически это означает, что банк будет ликвидирован, говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов: «Нацбанк Украины, как и кредиторы банка, могут обратиться с заявлением в суд о ликвидации банка в связи с его неплатежеспособностью».

НБУ напомнил, что 13 ноября отнес «ВТБ банк» к категории проблемных из-за снижения объема ликвидности и ухудшения финансового состояния. «Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев "ВТБ банка" для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО "ВТБ банк" к категории неплатежеспособных», — говорится в сообщении.

Нацбанк указал, что 97% вкладчиков банка, а именно 59 108 человек со вкладами до гарантированных 200 000 гривен, получат их в полном объеме. Сумма выплат из Фонда гарантирования вкладов физических лиц составит 942,7 млн гривен. «По состоянию на 1 октября 2018 г. сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц — 1,55 млрд грн и текущие счета физлиц — 0,42 млрд грн», — указывает НБУ.

«Ведомости» направили запрос в российский ВТБ и Нацбанк Украины.

Сегодня утром банковская группа ВТБ сообщила, что может обратиться в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко денежных средств, потраченных в 2006 г. на покупку у него банка «Мрия» (был затем переименован в «ВТБ банк»). «Хотели бы также напомнить Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 г.», – отмечается в заявлении.

ВТБ указал также, что работа его «дочек» на Украине парализована решениями украинских судов. «В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы (Игоря) Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина)», – уточняет ВТБ. ВТБ оспорил решение, однако рассмотрение жалоб в суде «необоснованно затягивается», говорится в заявлении. Из-за политической ангажированности судов Украины решения по жалобам непредсказуемы, что «лишает надежды на справедливый суд» и сохранение бизнеса на Украине, написал российский госбанк.

По мнению ВТБ, действия Коломойского и санкции, введенные украинскими властями в марте прошлого года, свидетельствуют о том, что Украина «фактически поощряет рейдерство своего олигарха».

В среду, 28 ноября, открывается инвестфорум Russia calling!, организованный «ВТБ капиталом». На нем выступит президент России Владимир Путин.

Украинский «ВТБ банк» основан в 1992 г. Его основным акционером (99,9959%) является ВТБ. По состоянию на 1 октября 2018 г. по размеру чистых активов «ВТБ банк» занимал 25-е место (7,582 млрд гривен) среди 82 украинских банков. В начале ноября «ВТБ банк» ввел комиссии и лимиты на снятие наличных по причине снижения объема ликвидности из-за решения Апелляционного суда Киева о блокировании активов.