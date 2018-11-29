Месячное падение нефти может оказаться самым сильным с 2008 года

Цена WTI опустилась ниже $50, Brent за два месяца подешевела более чем на 30%

Запасы нефти в США растут 10 недель подряд, а цены на нее падают уже восемь недель Dinuka Liyanawatte / REUTERS

Цены на нефть снова упали в четверг, при этом WTI опустилась ниже отметки $50 за баррель впервые с сентября 2017 г., а Brent вернулась на уровень октября прошлого года. С начала ноября нефть подешевела уже на 23%, месячное падение, пишет Reuters, может оказаться самым значительным с 2008 г., когда из-за мирового финансового кризиса рушились многие рынки.

Непрекращающийся рост предложения в США и заявление Саудовской Аравии, что она не будет сокращать добычу в одиночку, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, привели к очередному падению котировок. Накануне управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране выросли десятую неделю подряд, увеличившись на 3,58 млн баррелей.

Отчет EIA – «еще один фактор в "медвежьей" картине» рынка, цитирует The Wall Street Journal Кэролайн Бэйн, главного экономиста по сырьевым рынкам Capital Economics.

«Я удивлен и одновременно не удивлен падением цен сегодняшним утром, – сказал Reuters Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates. – Удивлен, потому что фондовый рынок вчера сильно вырос, а доллар ослаб, и это должно было бы оказать некоторую поддержку нефти. А не удивлен, потому что министр энергетики Саудовской Аравии вчера заявил, что они не будут сокращать [добычу] в одиночку и даже Путин сказал, что удовлетворен ценой в $60».

Президент Владимир Путин в среду назвал цену нефти в $60 за баррель «вполне приемлемой» для России. «Цена сейчас сбалансированная и справедливая», – заявил он на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Путин также отметил, что Россия готова продолжать координировать свои действия с другими мировыми нефтепроизводителями, передал «Интерфакс». Представители стран ОПЕК и не входящих в картель производителей включая Россию на следующей неделе встретятся на саммите, где будет обсуждаться сокращение среднесуточной добычи на 1-1,4 млн баррелей и, возможно, даже больше, пишет Reuters.

Сокращать, но постепенно Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения, сообщает в четверг Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли. Во вторник Министерство энергетики провело встречу с руководителями нефтяных компаний. «Главный вопрос – как быстро и на сколько сокращать. Большинство согласилось, что мы не можем сократить немедленно, процесс должен быть постепенным, как в прошлый раз», – сказал один из людей, знакомый с ходом дискуссии между Минэнерго и компаниями.

Еще 3 октября цена Brent достигала в ходе торгов $86,74 за баррель, а в четверг к 15.30 стоила всего $59,06. Падение длится восьмую неделю подряд, цена снизилась на 31,9%. WTI стоила 3 октября $76,9, а в четверг, упав сначала до $49,75, затем немного подорожала – до $50,68 (падение на 34,1%).

«Сегодняшняя ситуация с ценами на нефть говорит о двух вещах. Первая – рынок не верит, что страны-нефтепроизводители снова в достаточной мере сократят добычу, а вторая – что ситуация в мировой экономике хуже, чем считал рынок», – отмечает Норберт Рюкер, начальник отдела анализа макроэкономики и сырьевых рынков в банке Julius Baer.