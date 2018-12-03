ЦБ не против знать о крупных сделках на валютном рынке заранее

Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ обсуждал с крупнейшими игроками на валютном рынке создание специального механизма для информирования о крупных поручениях клиентов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех собеседников и подтвердили «Ведомостям» два человека, знакомые с обсуждением.

Представитель ЦБ подтвердил, что такая идея обсуждалась. Но это не было предложением «для нашего рынка», сообщил Reuters директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях: «За рубежом есть предложения о практике информирования регуляторов о крупных клиентских поручениях в рамках таких сделок».

Идея создания специального канала коммуникации возникла после обсуждения кейса с трейдером HSBC Марком Джонсоном, указывает агентство. Джонсон был осужден на два года за front-running: он совершал сделки в преддверии крупного клиентского поручения.

Случай с трейдером HSBC обсуждался на совете Национальной финансовой ассоциацией (НФА) − ACI Russia, следует из протокола заседания этих ассоциаций, которые вместе с регулятором занимаются созданием российской версии глобального валютного кодекса. Участники заседания отметили «необходимость установить коммуникацию с ЦБ для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых <...> может существенно повлиять на цену». Кроме того, при обсуждении кодекса упоминалась и сделка «Роснефти», указывает Reuters: компания в конце 2014 г. разместила облигации на 625 млрд руб., чем вызвала распродажу российской валюты. «Роснефть» тогда указывала, что ни один рубль не был конвертирован в валюту.

Вариант с каналом для коммуникации обсуждался летом, однако с тех пор к нему не возвращались, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением этой идеи. Не знает о возобновлении обсуждения этой идеи и другой собеседник «Ведомостей», участвовавший в переговорах.

Собеседник Reuters говорит, что решение о создании специального канала коммуникации не принято, идея обсуждалась и еще будет обсуждаться. «Решение вероятно только не раньше следующего года», – говорит собеседник агентства.

«Ведомости» ожидают комментариев НФА.