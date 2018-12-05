«ФК Открытие» и его бывший совладелец Вадим Беляев отозвали иски друг к другу

Беляев потратит деньги, заблокированные на его счете в «ФК Открытие», на выкуп бондов «Открытие холдинга»

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Беляев и банк договорились, что деньги с депозита за вычетом долга пойдут на выкуп облигаций «Открытие холдинга» Денис Абрамов / Ведомости

Совладелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и санированный «ФК Открытие» договорились о разрешении судебного спора по возврату накоплений бизнесмена, которые были заблокированы на его счету в банке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель бизнесмена.

В марте Беляев подал иск к «ФК Открытие» с требованием вернуть 21,3 млн руб. накоплений. Эти деньги банк заблокировал на его депозите после того, как в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Часть средств с личного счета – 5,8 млн руб. – были списаны в счет погашения долга Беляева по кредитной линии, а оставшиеся 15,5 млн руб. банк выдавать бизнесмену отказывался. Банк «ФК Открытие» тогда же подал встречный иск к бизнесмену на 5,8 млн руб.

Однако 20 ноября стороны отозвали свои иски, а производство по делу было прекращено, сказал представитель «ФК Открытие», отказавшись от дальнейших комментариев.