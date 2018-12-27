Доллар подорожал на 80 копеек, евро – почти на 1,5 рубля

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Максим Стулов / Ведомости

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря. К 18.10 мск курс доллара вырос на 80 коп. к закрытию среды и достиг 69,5 руб. Евро к этому времени подорожал на 1,4 руб. и стоил 79,4 руб.

Российская валюта была особенно дешева в среду: доллар достигал 69,43 руб. (максимум с 12 сентября), евро – 79,04 руб. (максимум с 18 сентября). Курс рубля падал вслед за нефтяными котировками – утром 26 декабря цена барреля Brent ненадолго ушла ниже отметки в $50. К концу дня нефтяные котировки выросли, а вместе с ними отыграл падение и рубль. К закрытию торгов курс доллара скорректировался до 68,7 руб., евро же стоил 78 руб.

Рубль снова дешевеет из-за того, что возобновилось снижение нефтяных котировок, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов. К 18.28 мск баррель Brent на Межконтинентальной бирже подешевел на 2% к закрытию среды и стоил $53,3. Несмотря на то что баррель Brent несколько поднялся от минимума среды, нефтяные котировки остаются на низких отметках, замечает инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин: «Фундаментального разворота пока так и не произошло, а динамика ближайших недель непонятна».