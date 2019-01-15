Средства населения в Сбербанке в декабре выросли на 5%
За год банк заработал 811 млрд рублей чистой прибыли
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Средства физических лиц в Сбербанке за декабрь 2018 г. выросли на 5,3% до 13 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации. Без учета влияния валютной переоценки рост составил 4,6%, уточнил ТАСС представитель банка. В декабре рубль слабел: доллар подорожал с 66,53 до 69,47 руб., евро – с 75,75 до 79,46 руб. «Ведомости» ожидают дополнительных комментариев представителя госбанка.
В декабре средства физлиц в банках традиционно растут, особенно заметно – остатки на счетах розничных клиентов, говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Так было год назад: в декабре 2017 г. средства розничных клиентов увеличились на 4,7% до 12,1 трлн руб. в основном за счет средств на счетах банковских карт, указывал банк.
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