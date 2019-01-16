«Росгосстрах» не стал менять тарифы ОСАГО для населения

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Андрей Гордеев / Ведомости

«Росгосстрах», отправившийся вместе с банком «ФК Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, опубликовал обновленные после расширения тарифного коридора базовые ставки ОСАГО. Цена полиса определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др. ЦБ 9 января расширил коридор на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб.

Базовые ставки тарифов ОСАГО для населения (физлица, категория «В») остались прежними: в Крыму и Севастополе тариф установлен в 4100 руб., на остальных территориях – 4118 руб. (это предельное значение старого тарифного коридора), следует из приказа на сайте «Росгосстраха». Эти ставки повторяют те, что действовали в «Росгосстрахе» с декабря 2016 г. (последний приказ о тарифах до расширения коридора).

Представитель «Росгосстраха» подтверждает, что для населения ставки «остались неизменными для всех регионов страны». По его словам, компания не спешит с изменениями тарифа и продолжает внимательно анализировать изменение своего портфеля и ситуацию на рынке.