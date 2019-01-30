ЦБ и «Ростелеком» поедут в регионы агитировать за свою биометрию
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В первой половине 2019 г. Центробанк проведет информационную кампанию в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС), чтобы объяснить ее преимущества, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям». Сотрудники ЦБ и «Ростелекома» проведут в регионах встречи с представителями региональных СМИ, местных банков и отделений федеральных банков, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Цель – через СМИ рассказать людям об удаленной идентификации, а банкам разъяснить, как оптимизировать процессы регистрации и последующей удаленной идентификации клиентов, говорит представитель ЦБ. Встречи планируются в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, перечислил он.
ЕБС начала работать летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Банки обязаны к ней присоединиться.
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