ЦБ и «Ростелеком» поедут в регионы агитировать за свою биометрию

Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: ЦБ агитирует за биометрию

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Банки обязаны присоединиться к ЕБС Наталья Селиверстова / РИА Новости

В первой половине 2019 г. Центробанк проведет информационную кампанию в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС), чтобы объяснить ее преимущества, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям». Сотрудники ЦБ и «Ростелекома» проведут в регионах встречи с представителями региональных СМИ, местных банков и отделений федеральных банков, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Цель – через СМИ рассказать людям об удаленной идентификации, а банкам разъяснить, как оптимизировать процессы регистрации и последующей удаленной идентификации клиентов, говорит представитель ЦБ. Встречи планируются в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, перечислил он.

ЕБС начала работать летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Банки обязаны к ней присоединиться.