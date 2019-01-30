Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: ЦБ агитирует за биометрию

ЦБ и «Ростелеком» поедут в регионы агитировать за свою биометрию

Они попытаются доказать состоятельность системы местным журналистам и банкам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В первой половине 2019 г. Центробанк проведет информационную кампанию в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС), чтобы объяснить ее преимущества, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям». Сотрудники ЦБ и «Ростелекома» проведут в регионах встречи с представителями региональных СМИ, местных банков и отделений федеральных банков, подтвердил представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. Цель – через СМИ рассказать людям об удаленной идентификации, а банкам разъяснить, как оптимизировать процессы регистрации и последующей удаленной идентификации клиентов, говорит представитель ЦБ. Встречи планируются в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, перечислил он.

ЕБС начала работать летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Банки обязаны к ней присоединиться.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике