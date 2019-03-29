Россияне стали втрое реже менять пенсионные фонды

Но все равно за год потеряли на этом 11,4 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

В 2018 г. россияне подали в три раза меньше заявлений о переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), чем годом ранее, говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда России (ПФР). В прошлом году они подали 1,96 млн заявлений, в 2017 г. – 6,3 млн.

Чаще всего россияне переходили из одного НПФ в другой: так поступили 936 000 человек, или 58,5% участников переходной кампании. Еще 587 300 человек перешли из ПФР в НПФ, а 74 000 человек, напротив, вернулись в ПФР. Также 2700 человек сменили управляющую компанию внутри ПФР.

Снижение активности переходов связано с комплексом причин, говорит директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин. С одной стороны, есть сложности с каналами подачи заявлений, указывает он: с 2017 г. не работают удостоверяющие центры, подача заявлений через единый портал госуслуг (ЕПГУ) так и не заработала в полную силу. «В основном заявления подаются через курьеров», – говорит он. С другой стороны, продолжает Ногин, в прошлые годы НПФ активно привлекали клиентов за счет рекламных кампаний: все, кто хотел сменить страховщика, это уже сделали. «На мой взгляд, рынок пришел в некоторое равновесие», – говорит он.

По итогам переходной кампании ПФР передал в НПФ 40,4 млрд руб., еще 0,3 млрд руб. – в управляющие компании.

Те, кто досрочно сменили ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд руб. инвестиционного дохода – эти средства ПФР зачислил в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Из поданных в 2018 г. заявлений были одобрены 81,6%. Это чуть больше 77,8% в 2017 г. В 32,8% случаев происходило дублирование заявлений, в 31,1% – у застрахованного не было договора обязательного пенсионного страхования с НПФ, в 28,8% – заявления поданы с нарушениями.

По данным ПФР, пенсионные накопления в государственной управляющей компании (ВЭБ.РФ) формируют 39,05 млн россиян, в негосударственных пенсионных фондах – 37,49 млн, в частных управляющих компаниях – 0,3 млн.