Пропавшее зерно стоило Московской бирже чистой прибыли

По итогам квартала она упала почти на 30%, но оказалась выше ожиданий аналитиков

Зерно выступало обеспечением по сделкам своп на товарном рынке Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль Московской биржи в I квартале упала до 3,096 млрд руб., говорится в ее отчетности по международным стандартам. Это почти на 30% меньше, чем годом ранее, но больше прогноза аналитиков: они, по данным проведенного «Интерфаксом» консенсус-прогноза, ожидали 2,9 млрд руб. по итогам квартала.

В I квартале бирже пришлось зарезервировать 2,36 млрд руб. из-за пропажи зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп на товарном рынке. Биржа сообщила о недостаче зерна в элеваторах в конце апреля и подала заявление о возбуждении уголовного дела: предположительно, зерно было похищено, утверждает компания.

Биржа максимально консервативно подошла к созданию резерва и планирует восстанавливать его в следующих кварталах по мере возврата обеспечения и получения страховых выплат, объяснил финансовый директор биржи Максим Лапин. Сейчас биржа разрабатывает новые требования к работе зернового рынка. В частности, она уже ужесточила требования к элеваторам: они должны предоставлять банковские гарантии или личные поручительства владельцев, биржа также может пересмотреть договор страхования товаров, выступающих обеспечением на зерновом рынке.

С корректировкой на резерв чистая прибыль биржи в I квартале составила 5,044 млрд руб., что только на 2,8% ниже результатов прошлого года.

Операционные расходы без учета сформированных резервов выросли на 5,9% до 3,74 млрд руб. Увеличились и операционные доходы – на 4,2% до 10,3 млрд руб.

Основную часть заработка принесли комиссии: эти доходы биржи в январе – марте этого года выросли на 11,1% до 6,12 млрд руб. Больше всего комиссий биржа заработала на денежном рынке – 1,77 млрд руб. (+23,2% год к году). Комиссионные выросли за счет увеличения среднего срока репо, изменения ставок комиссий и увеличения доли операций репо с центральным контрагентом (его функции выполняет входящий в группу Мосбиржи Национальный клиринговый центр – прим. «Ведомостей»), указано в пресс-релизе биржи.

Процентные доходы упали на 9,8% до 3,91 млрд руб., однако без учета переоценки инвестиционного портфеля процентный доход снизился только на 1,7%.