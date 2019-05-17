АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Евгений Разумный / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой. «Мы столкнулись с редкой, но масштабной схемой, когда бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга», – говорится в докладе. В нем уточняется, что 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере коммерческой недвижимости и нефтедобычи.

После этого кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка «Югра», таким образом долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный Хотину банк, то есть на его кредиторов. Также АСВ обнаружило финансирование некоторых покупок в интересах Хотина непосредственно за счет кредитов.

АСВ указывает, что сейчас «Югра» имеет огромные долги, но не имеет прав на основную часть собственности Хотина и подконтрольные ему проекты (за исключением несравнимо меньшей по сравнению с кредитным портфелем суммы обеспечения недвижимостью – 29 млрд руб., составляющей около 17% от кредитного портфеля).

Кроме того, АСВ обратило внимание на структуру бизнеса Хотина, через который выводились средства «Югры». «Заемщики, получавшие кредиты в независимых банках, обладали имуществом, основными средствами и продолжают осуществлять свою деятельность. Напротив, должники подконтрольного банка являлись действующими, но обслуживающими или вспомогательными структурами и не имели ничего, кроме оборотов по счетам и разрозненного малоценного имущества», – указывается в докладе.

Сейчас тот бизнес не представляет для бенефициара интереса и уходит в банкротство и ликвидацию. «Нужно признаться, что агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», – заключает автор доклада. Медведева также выразила надежду, что опыт, приобретенный на расследовании схемы вывода средств из «Югры», поможет АСВ установить весь бизнес Хотина и обратить на него взыскание для возврата денег пострадавшим вкладчикам.

ЦБ отозвал у «Югры» лицензию 28 июля 2017 г. На момент отзыва лицензии банк занимал 29-е место по размеру активов и 15-е – по объему вкладов. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов.

Бывшее руководство банка пыталось оспорить действия ЦБ в судах. Поданное Банком России в сентябре 2017 г. заявление на банкротство «Югры» было удовлетворено только через год. 25 сентября 2018 г. Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, открыл конкурсное производство и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов. Бывшее руководство «Югры» пыталось вновь оспорить отзыв лицензии – Конституционный суд в апреле отказал им в этом.

Владелец банка «Югра» Алексей Хотин в середине апреля был задержан и отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова.