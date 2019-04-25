Загадочное дело человека без фотографии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Фотография отправленного Басманным райсудом Москвы в прошлую пятницу под домашний арест предпринимателя Алексея Хотина впервые стала доступна средствам массовой информации уже после его задержания. Даже Следственный комитет (СКР) поначалу проиллюстрировал новость о возбуждении дела против бывшего совладельца банка «Югра» и большого количества других бизнесов фотографией какого-то другого человека, взятой, похоже, с сайта ранее не известного информагентства Ruspekh.ru. Лишь позднее СКР распространил видео и фотографию Хотина, сделанные после его задержания.
Как говорится в статье о Хотине, которую иллюстрирует фотография неизвестного мужчины, на этом сайте, Алексей «в детстве и юности активно занимался спортом, проводил много времени в бассейне. Позднее получил звание мастера спорта по плаванию. После окончания школы решил пойти по стопам своего отца и поступил в Минское суворовское военное училище, которое окончил в 1991 г. Однако планы несколько изменились, когда Алексей Юрьевич осознал, что ему необходимо экономическое образование. В 1992 г. поступил в Российский экономический университет имени Георгия Плеханова, который окончил в 1997 г.». В конечном счете Алексей все равно пошел по стопам своего отца Юрия Хотина, который занялся бизнесом сначала в сфере производства парфюмерии в Белоруссии, а затем в сфере недвижимости в Москве – еще в 90-е гг. О масштабах планов Алексея Хотина говорит тот факт, что после отзыва в 2017 г. лицензии у банка «Югра» выплаты его вкладчикам составили рекордную за всю историю Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сумму в 170 млрд руб.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}