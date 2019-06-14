Как не лишиться в зарубежном путешествии страховки

Страховая компания может отказать в выплате по, казалось бы, безобидному поводу

Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Удержаться за страховку

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В сезон отпусков страховщики активно предлагают полисы для выезжающих за рубеж. Они позволяют в случае болезни или травмы в поездке бесплатно получать медицинские услуги Reuters

В сезон отпусков страховщики активно предлагают полисы для выезжающих за рубеж. Они позволяют в случае болезни или травмы в поездке бесплатно получать медицинские услуги. Кроме того, визу для въезда во многие страны без такой страховки не получить.

У полисов для выезжающих за рубеж разных компаний свои нюансы, о которых лучше узнать перед покупкой страховки, а не когда она понадобится.