Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Удержаться за страховку
Как не лишиться в зарубежном путешествии страховки
Страховая компания может отказать в выплате по, казалось бы, безобидному поводу
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В сезон отпусков страховщики активно предлагают полисы для выезжающих за рубеж. Они позволяют в случае болезни или травмы в поездке бесплатно получать медицинские услуги
Reuters
В сезон отпусков страховщики активно предлагают полисы для выезжающих за рубеж. Они позволяют в случае болезни или травмы в поездке бесплатно получать медицинские услуги. Кроме того, визу для въезда во многие страны без такой страховки не получить.
У полисов для выезжающих за рубеж разных компаний свои нюансы, о которых лучше узнать перед покупкой страховки, а не когда она понадобится.
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