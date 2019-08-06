Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

По данным Bloomberg и Forbes, понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года

Katherine Taylor / REUTER

Понедельник стал худшим днем на американских биржах с начала года, пишут Bloomberg и Forbes. Индекс Dow Jones Industrial сократился на 2,9%, Nasdaq – на 3,6%, S&P 500 – на 3%.

Падение на финансовых рынках сказалось на состоянии богатейших людей мира. По данным Bloomberg, состояние 500 самых богатых бизнесменов мира уменьшилось за понедельник на $117 млрд, или 2,1%. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос (-$3,43 млрд), президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (-$3,25 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг (-$2,8 млрд).

Forbes пишет, что состояние 18 миллиардеров в понедельник уменьшилось более чем на $1 млрд. Больше всех, по оценке журнала, потерял Арно – $4 млрд. Состояние Цукерберга сократилось на $2,7 млрд, а состояние бывшего гендиректора Oracle Ларри Эллисона – на $2,5 млрд.

Причиной обвала на рынках стало обострение отношений США и Китая, указывает Bloomberg. Накануне курс китайского юаня опустился до десятилетнего минимума. Это произошло после того, как США объявили о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой: ослабление юаня с целью повышения конкурентоспособности китайского экспорта.

Во вторник ЦБ Китая заявил, что действия американских властей являются односторонним актом протекционизма и нарушают мировой финансовый порядок, а также вредят мировой экономике. По словам представителей регулятора, курс юаня определяется рынком и с 2005 г. вырос на 38%.

По данным Bloomberg, несмотря на падение рынков в понедельник, состояние 500 богатейших людей мира с начала года выросло на 11% и составило $5,4 трлн.