Суд назначил повторную оценку компании из дела Калви
Девятый арбитражный апелляционный суд постановил провести повторную оценку акций International Financial Schneider S.C.A. до 22 ноября, следует из определения от 14 октября в картотеке арбитражных дел. Ходатайство о переоценке подал банк «Восточный», как третья сторона, в споре акционера Первого коллекторского бюро (ПКБ) компании FCB Holding Cooperatief U.A. с гендиректором ПКБ Максимом Владимировым о взыскании убытков на 604 млн руб.
Правда, «Восточный» ходатайствовал об оценке акций другой компании – люксембургской IFTG (International Financial Technology Group S.C.A.). Именно они, по версии истца, стали причиной убытков и именно они в этом процессе оценивались в январе 2019 г. по решению Арбитражного суда Москвы. На устав IFTG ссылается в своем определении Девятый арбитражный апелляционный суд, «Ведомости» направили туда запрос. Совпадает со спорным пакетом IFTG в определении суда и число акций, которые нужно заново оценить: 566 242 акции класса С и 6,2 млн – класса D. Суд определил провести повторную оценку именно акций IFTG, говорит человек, присутствовавший на заседании. «Восточный» ходатайствовал об экспертизе стоимости IFTG, сказал представитель банка.
А вот что такое International Financial Schneider S.C.A., «Ведомостям» выяснить не удалось: в реестрах компаний Франции, Люксембурга, Бельгии ее нет, как и в системе СПАРК.
Позже суд определил исправить допущенную опечатку в названии компании, назвав ее технической ошибкой, и International Financial Schneider S.C.A заменить на International Financial Technology Group S.C.A
Что зависит от стоимости IFTG
Стоимость IFTG – ключевой вопрос уголовного дела Baring Vostok, по которому арестовано шесть человек, включая основателя инвестфонда Майкла Калви и Владимирова. «Восточный» на тот момент, как и ПКБ, подконтрольный инвестфонду Baring Vostok, в 2017 г. принял этот пакет в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб., выданному ПКБ. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Калви оценивал акции в 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав акции.
Но следствие заказало экспертизу, которая показала, что пакет акций IFTG стоит $4,4 млн, или 260 млн руб. При этом рыночная стоимость пакета составляет 3,8 млрд руб. Разница вызвана одним пунктом устава IFTG, появившимся за три месяца до отступного: права владельцев акций классов C и D – именно эти акции получил «Восточный» – на получение дивидендов и имущества при ликвидации были ограничены суммой первоначального вложения в капитал компании. Калви в суде называл этот пункт устава технической ошибкой, которая уже устранена.
Но первая экспертиза стоимости спорного пакета акций IFTG, упомянутая выше, была проведена как раз по назначению Московского арбитража. ПКБ в иске так объясняло полученный убыток: чтобы погасить долг ПКБ перед «Восточным» в размере 2,5 млрд руб., Владимиров передал банку акции IFTG, но по заниженной цене (на тот момент Baring Vostok контролировал и банк, и ПКБ). Эта экспертиза показала, что спорный пакет IFTG стоит 3 млрд руб., и в феврале суд отказал в иске ПКБ.
Юсупов с такой оценкой не согласился и после ареста Калви обжаловал решение в качестве третьей стороны. В сентябре суд прекратил производство по его апелляционной жалобе.
Получилось, что в рамках арбитражного дела стоимость спорных акций составляла 3 млрд руб, а в рамках уголовного – 600 000 руб.
От чего зависит стоимость IFTG
«Восточный» с такой ситуацией мириться не пожелал – к тому времени банк уже перешел под контроль Артема Аветисяна и его партнеров, включая Юсупова. «В рамках одной группы была создана видимость реального спора и эксперты, представленные сторонами, оценили акции IFTG, допустив многочисленные нарушения базовых регламентов федеральных стандартов оценки», – прокомментировал представитель «Восточного». Этим он объясняет требование повторной экспертизы. Девятый арбитражный апелляционный суд его удовлетворил.
Оценщиком суд назначил предложенного банком эксперта из Союза судебных экспертов «Экспертный совет». Для еще одной оценки суд привел причину, аналогичную той, что была в уголовном разбирательстве: оценщик нарушил 8 пункт Федерального стандарта оценки и не проанализировал действующий на момент отступного устав компании, в котором указаны ограничения на размер дивидендов, выплачиваемых владельцам акций классов С и D, указано в определении суда. Также как обоснование, суд указывает, что ранее проведенная экспертиза определила «справедливую цену акций», т. е. перед экспертом изначально не стояла задача определения рыночной стоимости акций IFTG, а нормы гражданского законодательства не содержат определения «справедливая стоимость акций».
Спустя две недели акционер ПКБ подал заявление об отказе от иска (документ есть у «Ведомостей»), в котором просит отменить проведение экспертизы и прекратить производство по делу. «Восточный» требует пересмотра дела и проведения дополнительной оценки в интересах Finvision (через нее Аветисян владеет акциями «Восточного»), уверен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», представляющий интересы FCB Holding Cooperatief U.A. Дмитрий Горбунов. Согласно 87-й статье Арбитражного процессуального кодекса при назначении повторной экспертизы суд поручает эксперту повторно исследовать вопросы, которые были предметом исследования в суде первой инстанции, говорит Горбунов. Но суд незаконно поставил перед экспертом новый вопрос, который в первой инстанции не изучался, продолжает он. «В суде первой инстанции перед экспертом стояла задача определить справедливую стоимость акций, что было сделано, – говорит он. – В определении суда указано, что определения «справедливой стоимости» не существует, но оно есть и используется в гражданском праве и в регуляторных документах ЦБ». Требования «Восточного» не относятся к данному арбитражному спору и являются злоупотреблением правом, поэтому акционер ПКБ принял решение не участвовать в этом процессе и отказаться от исковых требований, заключает Горбунов.
Отказ акционера ПКБ от иска преследует цель не допустить повторной судебной экспертизы стоимости акций IFTG, уверен представитель «Восточного». Банк будет возражать против прекращения производства по делу в связи с отказом ПКБ от иска, добавил он.