Суд назначил повторную оценку компании из дела Калви

Спустя две недели акционер ПКБ подал заявление об отказе от иска (документ есть у «Ведомостей»), в котором просит отменить проведение экспертизы и прекратить производство по делу. «Восточный» требует пересмотра дела и проведения дополнительной оценки в интересах Finvision (через нее Аветисян владеет акциями «Восточного»), уверен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», представляющий интересы FCB Holding Cooperatief U.A. Дмитрий Горбунов. Согласно 87-й статье Арбитражного процессуального кодекса при назначении повторной экспертизы суд поручает эксперту повторно исследовать вопросы, которые были предметом исследования в суде первой инстанции, говорит Горбунов. Но суд незаконно поставил перед экспертом новый вопрос, который в первой инстанции не изучался, продолжает он. «В суде первой инстанции перед экспертом стояла задача определить справедливую стоимость акций, что было сделано, – говорит он. – В определении суда указано, что определения «справедливой стоимости» не существует, но оно есть и используется в гражданском праве и в регуляторных документах ЦБ». Требования «Восточного» не относятся к данному арбитражному спору и являются злоупотреблением правом, поэтому акционер ПКБ принял решение не участвовать в этом процессе и отказаться от исковых требований, заключает Горбунов.