Финансы

Кредиторы рухнувшего банка пожаловались в ЕСПЧ

Они считают, что их лишили имущества и права эффективно защищаться
Анна Михеева
Шесть групп  кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 г. лицензии, подали шесть жалоб в Европейский суд по правам человека /Максим Стулов / Ведомости

Шесть групп (около 200 человек) кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 г. лицензии, подали шесть жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Зарегистрированы пять из них, сообщил руководитель групп кредиторов Нерсес Григорян из ООО «Нео инжиниринг». Копии пяти жалоб с регистрационными номерами есть у «Ведомостей», в электронной базе ЕСПЧ жалобы появляются через два месяца. «Ведомости» не получили ответа на запрос в ЕСПЧ.

Заявители – юридические лица, которые входят в третью очередь кредиторов, сумма их требований в процедуре банкротства Пробизнесбанка – около 2,1 млрд руб.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.