Кредиторы рухнувшего банка пожаловались в ЕСПЧ
Они считают, что их лишили имущества и права эффективно защищаться
Шесть групп (около 200 человек) кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 г. лицензии, подали шесть жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Зарегистрированы пять из них, сообщил руководитель групп кредиторов Нерсес Григорян из ООО «Нео инжиниринг». Копии пяти жалоб с регистрационными номерами есть у «Ведомостей», в электронной базе ЕСПЧ жалобы появляются через два месяца. «Ведомости» не получили ответа на запрос в ЕСПЧ.
Заявители – юридические лица, которые входят в третью очередь кредиторов, сумма их требований в процедуре банкротства Пробизнесбанка – около 2,1 млрд руб.
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