Кредиторы рухнувшего банка пожаловались в ЕСПЧ

Шесть групп (около 200 человек) кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 г. лицензии, подали шесть жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Зарегистрированы пять из них, сообщил руководитель групп кредиторов Нерсес Григорян из ООО «Нео инжиниринг». Копии пяти жалоб с регистрационными номерами есть у «Ведомостей», в электронной базе ЕСПЧ жалобы появляются через два месяца. «Ведомости» не получили ответа на запрос в ЕСПЧ.