Участники новой накопительной пенсионной системы смогут изъять все накопления

Пока предлагается один стандартный вариант пожизненного пенсионного плана (если человек приобретет его, а не заберет накопления сразу), хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал Швецов. Он рассчитывается на 15–20 лет вперед, но каждые два года будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. Это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер, объясняет Швецов. А неиспользованный остаток при смерти пенсионера достанется его наследникам, продолжает Швецов. Он называет такую технологию «несколько спорной», потому что она менее понятна людям, и по итогам общественного обсуждения будет принято решение, стоит ли выводить на рынок такой сложный продукт.