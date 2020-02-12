Трех фигурантов дела Baring Vostok отправили под домашний арест после года в СИЗО
Трое обвиняемых по уголовному делу Baring Vostok – партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин – отправлены Мосгорсудом под домашний арест, передает «Интерфакс». До этого они почти год находились под стражей в СИЗО. Остальные четверо фигурантов дела вместе с основателем Baring Vostok Майклом Калви находятся под домашним арестом.
Следствие просило продлить обвиняемым заключение под стражей. Но Мосгорсуд установил отсутствие обстоятельств, говорящих о том, что кто-то из обвиняемых может помешать расследованию, скрыться от следствия, уничтожить улики и пр., рассказала «Ведомостям» адвокат Зюзина Виктория Бурковская.
Мосгорсуд принял единственно верное решение, отклонив ходатайство следователя о продлении содержания Абгаряна, Зюзина и Владимирова в СИЗО, заявил представитель Baring Vostok. Компания намерена дальше бороться, чтобы доказать их полную невиновность.
В феврале прошлого года Следственный комитет (СКР) по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) банка «Восточный» Шерзода Юсупова (проходит вместе с банком как потерпевший) возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного ПКБ, также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря минувшего года стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю в понедельник, 10 февраля, продлили срок домашнего ареста до 13 мая.
13 февраля истечет год с момента возбуждения дела, а по закону срок предварительного следствия может продлеваться более чем на год только в исключительных случаях. Мосгорсуд в понедельник посчитал, что такие основания имеются. В деле 75 томов, каждому из фигурантов уголовного дела нужно время, чтобы с ними ознакомиться, поэтому завершить расследование к 13 февраля невозможно, отмечал следователь на заседании 10 февраля.
После переквалификации дела в растрату в нем существенно изменились обстоятельства: преступление «переехало» с февраля 2017 г. (получение банком акций IFTG) на декабрь 2015 г., когда «Восточный» выдал кредит ПКБ на 2,5 млрд руб. Теперь следствие сочло этот кредит «невозвратным». Дельпаль на суде выражал недоумение, как Юсупов может быть потерпевшим по делу, если в декабре 2015 г. он не работал в банке и не был его акционером.
Мосгорсуд также 10 февраля снял арест и запрет на голосование акциями банка «Восточный» компании Evison, через которую Baring Vostok владеет 41,6% акций банка. Арестовано было количество акций, которое по номинальной стоимости совпадает с суммой оцененного следствием ущерба по уголовному делу Baring Vostok (2,5 млрд руб.), или 32,84% голосующих акций банка – на такую сумму банк подал гражданский иск к Калви в рамках уголовного процесса.