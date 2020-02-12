Трех фигурантов дела Baring Vostok отправили под домашний арест после года в СИЗО

После переквалификации дела в растрату в нем существенно изменились обстоятельства: преступление «переехало» с февраля 2017 г. (получение банком акций IFTG) на декабрь 2015 г., когда «Восточный» выдал кредит ПКБ на 2,5 млрд руб. Теперь следствие сочло этот кредит «невозвратным». Дельпаль на суде выражал недоумение, как Юсупов может быть потерпевшим по делу, если в декабре 2015 г. он не работал в банке и не был его акционером.