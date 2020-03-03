ФРС поддержала курс рубля
Рубль резко устремился вверх, после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении учетной ставки сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25% из-за ситуации с коронавирусом. За два часа – с 17 до 19.00 мск – доллар на Московской бирже рухнул на 1,13 руб. до 65,41 руб., евро – на 87 коп. до 73,08 руб. Однако после этого рубль растерял часть роста, и к 20.30 мск доллар стоил 65,81 руб. (минус 64 коп. к закрытию понедельника), евро – 73,44 руб. (- 58 коп.).
Индекс Мосбиржи во вторник рос с утра и по итогам торгов прибавил 2%, достигнув 2821,37 пункта. Индекс РТС вырос на 4,2% – до 1358,03 п.
Оптимизм вряд ли продлится долго, скептичны эксперты. Не исключено, что он сойдет на нет еще до конца недели – после предыдущего внепланового снижения было именно так, предупреждает главный экономист Global Markets BCS Владимир Тихомиров. Экстренное снижение ставки, причем сразу на 0,5 п.п., может свидетельствовать о более серьезном, чем предполагали инвесторы, влиянии коронавируса на экономику, поэтому временный отскок на рынках они могут использовать для выхода из рисковых активов, рассуждает он.
Решение ФРС, безусловно, поддержит настроение инвесторов и с этой точки зрения благоприятно для рубля и локального рынка, но вряд ли сможет компенсировать негатив в настроениях, считает экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Волатильность на рынках будет повышенной, пока «вирусная» история развивается». С другой стороны, удержать российский рынок от обвала могут инвестфонды, ориентированные на активы развивающихся стран, надеется Тихомиров: «Мандат ограничивает возможности их инвестиций, а российский рынок на фоне других смотрится вполне привлекательно за счет сильной монетарной и бюджетной политики государства».
Столь агрессивным снижением ставки ФРС пытается охладить панику на рынках, но вливание ликвидности – это борьба с «симптомами», скептичен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Этот шаг поддержит компании с большой долговой нагрузкой и то лишь спустя время, но глобально не поможет восстановить разрушенные торговые цепочки и спад экономической активности, объясняет он: для этого нужно, чтобы прошел пик заболеваемости, а пока об этом ничего не говорит. Если до конца марта ситуация с вирусом не улучшится, можно ожидать значительного ухудшения глобальных макропоказателей по итогам квартала и выход слабой корпоративной отчетности, что приведет к новому обвалу на рынках, опасается аналитик.
Мысль о возможности так называемого V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной, пишет в обзоре экономист «ВТБ капитала» Нил Маккиннон: «Удар, который коронавирус нанес по спросу и предложению, а также по глобальным цепочкам поставок, по всей видимости, продолжит ощущаться и во втором и, вероятнее всего, в третьем квартале». Усилия мировых регуляторов могут оказаться не в состоянии оживить экономическую активность, так что волатильность на рынках, скорее всего, сохранится, считает экономист.