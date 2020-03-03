ФРС поддержала курс рубля

Столь агрессивным снижением ставки ФРС пытается охладить панику на рынках, но вливание ликвидности – это борьба с «симптомами», скептичен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Этот шаг поддержит компании с большой долговой нагрузкой и то лишь спустя время, но глобально не поможет восстановить разрушенные торговые цепочки и спад экономической активности, объясняет он: для этого нужно, чтобы прошел пик заболеваемости, а пока об этом ничего не говорит. Если до конца марта ситуация с вирусом не улучшится, можно ожидать значительного ухудшения глобальных макропоказателей по итогам квартала и выход слабой корпоративной отчетности, что приведет к новому обвалу на рынках, опасается аналитик.