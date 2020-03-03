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ФРС поддержала курс рубля

Это вряд ли надолго: снижение ставок – лишь борьба с симптомами, говорят эксперты
Анна Третьяк
А. Гордеев / Ведомости

Рубль резко устремился вверх, после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении учетной ставки сразу на 0,5 процентного пункта до 1–1,25% из-за ситуации с коронавирусом. За два часа – с 17 до 19.00 мск – доллар на Московской бирже рухнул на 1,13 руб. до 65,41 руб., евро – на 87 коп. до 73,08 руб. Однако после этого рубль растерял часть роста, и к 20.30 мск доллар стоил 65,81 руб. (минус 64 коп. к закрытию понедельника), евро – 73,44 руб. (- 58 коп.).

Индекс Мосбиржи во вторник рос с утра и по итогам торгов прибавил 2%, достигнув 2821,37 пункта. Индекс РТС вырос на 4,2% – до 1358,03 п.

Оптимизм вряд ли продлится долго, скептичны эксперты. Не исключено, что он сойдет на нет еще до конца недели – после предыдущего внепланового снижения было именно так, предупреждает главный экономист Global Markets BCS Владимир Тихомиров. Экстренное снижение ставки, причем сразу на 0,5 п.п., может свидетельствовать о более серьезном, чем предполагали инвесторы, влиянии коронавируса на экономику, поэтому временный отскок на рынках они могут использовать для выхода из рисковых активов, рассуждает он.

ФРС США снизила процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта

Так центробанк ответил на распространение коронавируса и панику на рынках

Решение ФРС, безусловно, поддержит настроение инвесторов и с этой точки зрения благоприятно для рубля и локального рынка, но вряд ли сможет компенсировать негатив в настроениях, считает экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Волатильность на рынках будет повышенной, пока «вирусная» история развивается». С другой стороны, удержать российский рынок от обвала могут инвестфонды, ориентированные на активы развивающихся стран, надеется Тихомиров: «Мандат ограничивает возможности их инвестиций, а российский рынок на фоне других смотрится вполне привлекательно за счет сильной монетарной и бюджетной политики государства».

Столь агрессивным снижением ставки ФРС пытается охладить панику на рынках, но вливание ликвидности – это борьба с «симптомами», скептичен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Этот шаг поддержит компании с большой долговой нагрузкой и то лишь спустя время, но глобально не поможет восстановить разрушенные торговые цепочки и спад экономической активности, объясняет он: для этого нужно, чтобы прошел пик заболеваемости, а пока об этом ничего не говорит. Если до конца марта ситуация с вирусом не улучшится, можно ожидать значительного ухудшения глобальных макропоказателей по итогам квартала и выход слабой корпоративной отчетности, что приведет к новому обвалу на рынках, опасается аналитик.

Мысль о возможности так называемого V-образного восстановления мировой экономики выглядит все более экзотичной, пишет в обзоре экономист «ВТБ капитала» Нил Маккиннон: «Удар, который коронавирус нанес по спросу и предложению, а также по глобальным цепочкам поставок, по всей видимости, продолжит ощущаться и во втором и, вероятнее всего, в третьем квартале». Усилия мировых регуляторов могут оказаться не в состоянии оживить экономическую активность, так что волатильность на рынках, скорее всего, сохранится, считает экономист.

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