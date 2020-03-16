Популярный трейдер частично выиграл суд у ЦБ
Советский районный суд Красноярска признал незаконным отказ ЦБ предоставлять трейдеру Элвису Марламову материалы проверки его операций: ЦБ обвиняет Марламова в инсайдерской торговле. Суд обязал Банк России выдать материалы проверки Марламова, об этом «Ведомостям» рассказал Виктор Обыденнов, управляющий партнер Law & Capital, представляющей интересы Марламова в суде.
В марте 2019 г. Следственный комитет России (СКР) повторно завел уголовное дело против Марламова, а в июле того же года трейдер подал гражданский иск против ЦБ. Он попросил суд истребовать у регулятора материалы проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ – не соответствующим действительности.
Рассмотрение вопроса о признании обвинения в инсайдерской торговле незаконным суд оставил без рассмотрения. По третьему вопросу – о признании не соответствующим действительности сообщения на сайте ЦБ о факте инсайдерской торговли – решение принимал Арбитражный суд Москвы. Он 13 марта приостановил рассмотрение иска до вступления в силу решения Красноярского суда. Оставление заявлений без рассмотрения дает возможность позже подать новый иск по тем же основаниям, объясняет Обыденнов, но уже с материалами проверки на руках.
Материалы проверки нужны Марламову, чтобы понять суть претензий ЦБ. Его адвокаты после повторного возбуждения СКР уголовного дела запросили у ЦБ материалы проверки в отношении трейдера, но ЦБ им отказал – в тот же день, 5 июня, когда материалы изъял СКР, говорил Обыденнов. Защита считает, что ЦБ проводил проверку с нарушениями, а его выводы об инсайдерской торговле основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей его торговли.
Несмотря на то что решение суда истцы получили, как оно будет исполняться, они не знают, рассказал Обыденнов. В феврале внезапно оказалось, что у СКР не нашлось ни акта проверки ЦБ, ни сведений о каких-либо уголовных делах и материалах проверок, в которых фигурировал бы Марламов. Запрашивать акт проверки Банка России в СКР пришлось потому, что у самого регулятора ни документа, ни его копий якобы нет, рассказывает Обыденнов: перед первым судебным заседанием выяснилось, что в ЦБ не располагают материалами проверки, так как передали их следствию. Банк России просил суд отказать в истребовании материалов проверки на том основании, что это данные предварительного следствия. Защита Марламова парировала: интересующие материалы были получены не после проведенных СКР следственных действий, не в процессе следствия, а при проверке ЦБ.
ЦБ не ответил на запрос. «Ведомости» отправили запрос в Советский районный суд Красноярска.
Элвис Марламов – известный и успешный трейдер, автор стратегий автоследования на сайте «Финама», они позволяли подписчикам автоматически копировать его сделки. На этом и строилась схема инсайдерской торговли, считает ЦБ: Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию на изолированном счете. На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн руб.
Трейдер обвинения отвергал: сделки по разным счетам пересекались лишь изредка, ЦБ рассматривал как инсайдерские только прибыльные сделки и не учитывал убыточные. В его иске против ЦБ говорилось, что информацию, которую он получал, нельзя считать инсайдом, а его самого – инсайдером: трейдер не знал и не мог знать, какое влияние на цены определенных бумаг окажут сделки при автоследовании.