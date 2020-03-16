Популярный трейдер частично выиграл суд у ЦБ

Несмотря на то что решение суда истцы получили, как оно будет исполняться, они не знают, рассказал Обыденнов. В феврале внезапно оказалось, что у СКР не нашлось ни акта проверки ЦБ, ни сведений о каких-либо уголовных делах и материалах проверок, в которых фигурировал бы Марламов. Запрашивать акт проверки Банка России в СКР пришлось потому, что у самого регулятора ни документа, ни его копий якобы нет, рассказывает Обыденнов: перед первым судебным заседанием выяснилось, что в ЦБ не располагают материалами проверки, так как передали их следствию. Банк России просил суд отказать в истребовании материалов проверки на том основании, что это данные предварительного следствия. Защита Марламова парировала: интересующие материалы были получены не после проведенных СКР следственных действий, не в процессе следствия, а при проверке ЦБ.