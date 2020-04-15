Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный»Дмитрий Олюнин разработает стратегию банка и станет его акционером
Бывший первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин займет пост президента банка «Восточный», рассказал представитель банка. Должность президента новая, уточнил он, председателем правления банка остается Вячеслав Арутюнян. На посту президента Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса.
Кроме того, Олюнин войдет в число акционеров «Восточного» – какую долю он получит, представитель «Восточного» не уточнил. «Ведомости» направили запросы крупнейшим акционерам банка – «Финвижн» Артема Аветисяна и инвестфонду Baring Vostok (по 42% у каждого). Связаться с Олюниным пока не удалось.
Олюнин покинул ВТБ в конце января, большинство его функций перешли президенту госбанка Андрею Костину: это прежде всего банковская трансформация и стратегия.
Свою роль в «Восточном» Олюнин видит в том, чтобы вывести его в топ-15 российских банков (сейчас банк занимает 38-е место) в перспективе 5 лет, передал его слова представитель банка: «Это очень амбициозная задача, которую можно достичь путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов». «Уверен, что многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит «Восточному» на горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка», – передал слова председателя совета директоров и совладельца банка Артема Аветисяна представитель банка. До ВТБ Олюнин возглавлял Росбанк, входящий во французскую групп Societe Generale. В Росбанк Олюнин пришел из ВТБ.
Банк «Восточный» два года переживает акционерный конфликт. Раньше банк через кипрскую Evison 51,6% «Восточного» контролировал Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна – 32%. В июне 2019 г. по решению суда Evison исполнила опцион и продала почти 10% акций банка «Финвижн». Контроль над банком перешел к Аветисяну (42%) и его партнерам Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%), у Baring – 41,6%. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали основателя фонда Майкла Калви и еще пять человек – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.
«Из-за действий рейдеров Baring Vostok полностью отстранен от участия в принятии ключевых решений в "Восточном", а о назначении Дмитрия Олюнина мы узнали сегодня», – говорит представитель инвестфонда. В фонде всегда приветствуют появление настоящих профессионалов в командах портфельных компаний, но для них остается загадкой, как в условиях тяжелейшего корпоративного конфликта и фактического управления банка «рейдерами» можно успешно заниматься поставленными перед Дмитрием задачами, включая стратегическое развитие банка, говорит представитель Baring.
В январе ЦБ признал допэмиссию акций «Восточного» на 5 млрд руб., запланированную еще в 2018 г., несостоявшейся. В июне 2019 г. суд по ходатайству «Финвижн» запретил ее проводить. Выкупить все акции был готов Baring Vostok, но его оппоненты опасались того, что это размоет их долю даже с учетом опциона и они не смогут получить контроль.
«Уверен, что многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит «Восточному» на горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка», – передал слова председателя совета директоров и совладельца банка Артема Аветисяна представитель банка.