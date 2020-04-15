Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный»

Свою роль в «Восточном» Олюнин видит в том, чтобы вывести его в топ-15 российских банков (сейчас банк занимает 38-е место) в перспективе 5 лет, передал его слова представитель банка: «Это очень амбициозная задача, которую можно достичь путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов». «Уверен, что многолетний опыт работы Дмитрия Олюнина в банковской сфере позволит «Восточному» на горизонте нескольких лет не только упрочить свои позиции, но и выйти в лидеры российского банковского рынка», – передал слова председателя совета директоров и совладельца банка Артема Аветисяна представитель банка. До ВТБ Олюнин возглавлял Росбанк, входящий во французскую групп Societe Generale. В Росбанк Олюнин пришел из ВТБ.