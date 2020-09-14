Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестовЭто в 17,2 раза превышает показатели июля
Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн). Следовательно, отток денежных средств с банковских депозитов в августе превысил уровень $1 млрд. Такие данные приводятся в статистике Национального банка страны.
Это в 17,2 раза превышает показатели июля 2020 г. — тогда с банковских депозитов физическими лицами было выведено порядка $55,3 млн, с переводных депозитов — 5,5 млн белорусских руб., со срочных вкладов — 108,1 млн белорусских руб. (итого $58,8 млн).
11 сентября рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный».
«Прогноз "негативный" отражает растущие риски для финансовой стабильности банковской системы Белоруссии (большая часть которой находится под контролем государства), о чем свидетельствует конвертация резидентами сбережений в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов, темпы которого повысились в течение августа, после спорных президентских выборов», — говорилось в сообщении агентства.
Как отмечают аналитики S&P, в случае реализации негативного сценария это может привести к истощению валютных резервов Центрального банка и создать для правительства риски реализации условных обязательств. «С начала августа совокупные резервы страны сократились на $1,4 млрд, до уровня, при котором они эквивалентны 2,6 месяцам импорта», — отмечалось в сообщении.
В августе СМИ сообщали об ажиотажном спросе на иностранную валюту в обменных пунктах — жители Минска активно скупали доллары и евро в ожидании серьезного падения курса белорусского рубля. Согласно информации на сайте Нацбанка, курс доллара на 14 сентября составляет 2,6 руб., курс евро превышает 3 руб.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сегодняшнего дня.
Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 августа и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.