Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Как отмечают аналитики S&P, в случае реализации негативного сценария это может привести к истощению валютных резервов Центрального банка и создать для правительства риски реализации условных обязательств. «С начала августа совокупные резервы страны сократились на $1,4 млрд, до уровня, при котором они эквивалентны 2,6 месяцам импорта», — отмечалось в сообщении.