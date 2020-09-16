Как онлайн-брокер Robinhood делает биржевые инвестиции доступными для всех

Популярности Robinhood помог карантин, заперший людей дома. За первые четыре месяца этого года у приложения появилось более 3 млн новых клиентов, а всего их сейчас больше 13 млн. Лишь на 1 млн меньше, чем у Charles Schwab, одного из крупнейших игроков, брокера с полувековой историей.