Как онлайн-брокер Robinhood делает биржевые инвестиции доступными для всех

Как онлайн-брокер Robinhood делает биржевые инвестиции доступными для всехИ как на этом зарабатывает
Robinhood – онлайн-приложение, которое позволяет торговать на бирже без комиссий. На его примере ясно видно, как развивается рынок брокерских услуг. Новые технологии упростили доступ обычных людей к торгам. Удобный дизайн, быстрая удаленная регистрация и отсутствие сборов и комиссий привели к тому, что неквалифицированные инвесторы хлынули на рынок. Основная аудитория стартапа – миллениалы, средний возраст клиентов – 31 год, почти для половины Robinhood стал первой в жизни площадкой для инвестиций.
Популярности Robinhood помог карантин, заперший людей дома. За первые четыре месяца этого года у приложения появилось более 3 млн новых клиентов, а всего их сейчас больше 13 млн. Лишь на 1 млн меньше, чем у Charles Schwab, одного из крупнейших игроков, брокера с полувековой историей.