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Как онлайн-брокер Robinhood делает биржевые инвестиции доступными для всех

И как на этом зарабатывает
Софья Корепанова
Сооснователь и согендиректор Robinhood Markets Владимир Тенев /Ian Tuttle / Getty Images for Breakthrough Prize

Robinhood – онлайн-приложение, которое позволяет торговать на бирже без комиссий. На его примере ясно видно, как развивается рынок брокерских услуг. Новые технологии упростили доступ обычных людей к торгам. Удобный дизайн, быстрая удаленная регистрация и отсутствие сборов и комиссий привели к тому, что неквалифицированные инвесторы хлынули на рынок. Основная аудитория стартапа – миллениалы, средний возраст клиентов – 31 год, почти для половины Robinhood стал первой в жизни площадкой для инвестиций.

Популярности Robinhood помог карантин, заперший людей дома. За первые четыре месяца этого года у приложения появилось более 3 млн новых клиентов, а всего их сейчас больше 13 млн. Лишь на 1 млн меньше, чем у Charles Schwab, одного из крупнейших игроков, брокера с полувековой историей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных