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Фьючерсы на палладий подорожали за день на 8%

Подорожание металла происходит на фоне подтопления рудников «Норникеля»
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в июне за день увеличилась на 8,3% к закрытию предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской товарной биржи. Максимальная цена фьючерса 18 марта составила $2748 за тройскую унцию, цена закрытия 17 марта — $2538. На 20:00 по мск цена опустилась до $2681 за тройскую унцию. 

Цены на палладий продолжают расти на фоне заявления «Норникеля» — крупнейшего в мире производителя платиноидов — о сокращении производства металлов в 2021 г. на 15%, которое было опубликовано 16 марта. Так, производство палладия планируется сократить на 21%, никеля — до 195 тыс. тонн, меди — на 16%, до 345 тыс. тонн, металлов платиновой группы — на 20%, до 89 тонн.

Ранее «Норникель» планировал произвести в 2021 г. из собственного сырья 220-230 тыс. тонн никеля, 390-410 тыс. тонн меди, 2,715-2,843 млн унций палладия и 647-711 тыс. унций платины.

Снижение объемов производства приведет к потере от $1 млрд до $1,5 млрд EBITDA компании, оценивали аналитики BCS. 

Компания понизила прогнозы по производству металлов после аварии на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». 24 февраля «Норникель» объявил о частичной приостановке работы на рудниках из-за подтопления. 

Акции «Норникеля» подешевели на фоне новостей об аварийных рудниках

«Норникель» планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение трех — четырех месяцев, а к 15 апреля — восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике, говорилось в сообщении компании. 

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и рафинированного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, следует из информации на сайте компании. Производственные активы «Норникеля» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

Ранее по теме: Обвал акций «Норникеля» подорвал доверие к рекомендациям брокеров
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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