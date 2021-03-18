Фьючерсы на палладий подорожали за день на 8%

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и рафинированного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, следует из информации на сайте компании. Производственные активы «Норникеля» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.