ЦБ объяснил правила отказа от дополнительных услуг по кредиту

С 30 декабря заработают поправки в закон о потребительском кредите, они дадут заемщику право отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом. Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др.), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с получением кредита. Клиент сможет вернуть уплаченные за услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Для этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору или третьему лицу). На его рассмотрение дается семь рабочих дней. При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе требовать у банка вернуть средства – он будет обязан выплатить деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин.