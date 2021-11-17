ЦБ объяснил правила отказа от дополнительных услуг по кредиту

ЦБ объяснил правила отказа от дополнительных услуг по кредитуКлиенты не должны доказывать, что они не воспользовались услугой, – бремя доказывания ложится на банк
Банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если он не предоставил документы, которые могут подтвердить наличие или отсутствие причины для отказа банка вернуть деньги. Такое разъяснение банкирам дал Банк России, следует из его ответа в Ассоциацию российских банков (АРБ), с которым ознакомились «Ведомости».
С 30 декабря заработают поправки в закон о потребительском кредите, они дадут заемщику право отказаться от дополнительных услуг, навязанных вместе с кредитом. Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др.), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с получением кредита. Клиент сможет вернуть уплаченные за услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Для этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору или третьему лицу). На его рассмотрение дается семь рабочих дней. При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе требовать у банка вернуть средства – он будет обязан выплатить деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин.