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Финансы

Рынок не отреагировал на угрозы США отрезать Россию от мировой финансовой системы

Ранее о таких мерах заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок на открытии торгов 8 декабря практически не отреагировал на заявления госдепартамента США о рассматриваемой возможности изолировать Россию от мировой финансовой системы в случае вторжения последней на Украину. Индекс Мосбиржи на начале основной торговой сессии растет на 0,70%, долларовый аналог, индекс РТС, — на 0,87%. 7 декабря основные сессии закрылись ростом: Мосбиржи на 1,6%, РТС на 1,55%. Доллар стоит 74 руб., евро торговался по 83,6 руб.

США с союзниками рассматривают весь спектр возможных мер против России, в том числе санкции, которые «полностью отрежут Россию от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и жителей России, для их возможности работать, путешествовать и торговать», сообщила поздно вечером 7 декабря заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США. Нуланд добавила, что США ожидают от Германии приостановки реализации проекта «Северный поток – 2», если Россия вторгнется на Украину.

Никакой конкретики о том, как планируется отключать Россию от финансовой системы, в Вашингтоне не дали.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, ключевой темой которой стала ситуация на Украине. Байден указал на «угрожающий» характер передвижений российских войск у украинских границ и предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта. Путин же заявил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ.

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Главной темой стала ситуация вокруг Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции сообщил, что у Штатов «до сих пор нет уверенности, что Владимир Путин решил продвигаться дальше»: «Президент Байден обрисовал перед ним последствия и альтернативный путь – решение проблемы с помощью дипломатии». При этом Байден не стал давать Путину обязательств, что Украина окажется вне НАТО, сказал Салливан.

Ранее о возможности новых санкций против России в виде отключения от международной системы межбанковских платежей SWIFT и запрета на конвертацию рубля стало известно из американских СМИ. Отключение России от SWIFT источник CNN называл «ядерной» мерой. А агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что в администрации Байдена считают отключение от SWIFT слишком сильным ударом для рядовых россиян. Поэтому среди альтернатив – ограничение конвертации рублей в доллары, евро и фунты стерлингов в рамках санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (он занимается поставками вакцины против коронавируса «Спутник V» за рубеж. – «Ведомости»).

В апреле 2014 г. «СМП банк» братьев Ротенбергов, «Россия» Юрия Ковальчука и ряд других были отключены от международных платежных систем из-за того, что попали в список SDN (самые жесткие санкции). Для защиты от подобного рода случаев в России появилась Национальная система платежных карт – именно через нее с 2014 г. проходят и обрабатываются все платежи по картам внутри России, включая карты Visa и Mastercard. При этом за рубежом карты банков, попавших в черный список и отключенных от платежных систем, работать не будут.

На случай отключения от SWIFT в России также с 2014 г. действует ее аналог – система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). К СПФС подключены все крупнейшие российские банки, а также банки-участники из Швейцарии, Германии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. В 2020 г. количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT.

Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты не верили в реальность сценария отключения России от SWIFT или запрета на конвертацию рубля. Тесное вплетение России в экономические отношения с Евросоюзом и азиатскими странами сильно осложнит имплементацию подобных санкций, если вообще не сделает это невозможным, отмечал руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Евгений Дорофеев.

Ранее по теме: Рынок не верит в реальность запрета на конвертацию рублей в доллары и евро
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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