Рынок не отреагировал на угрозы США отрезать Россию от мировой финансовой системы

В апреле 2014 г. «СМП банк» братьев Ротенбергов, «Россия» Юрия Ковальчука и ряд других были отключены от международных платежных систем из-за того, что попали в список SDN (самые жесткие санкции). Для защиты от подобного рода случаев в России появилась Национальная система платежных карт – именно через нее с 2014 г. проходят и обрабатываются все платежи по картам внутри России, включая карты Visa и Mastercard. При этом за рубежом карты банков, попавших в черный список и отключенных от платежных систем, работать не будут.