В фокусе недели: отчетность Nike, Micron, Carnival

Аналитики UBS в записке клиентам перед выходом отчетности Nike отметили, что не ждут значительного повышения прогнозов от компании. «С одной стороны, заводы во Вьетнаме, вероятно, открылись раньше, чем предполагала компания, и благоприятные ценовые тенденции предполагают потенциальный рост валовой прибыли. Но с другой стороны, медленное восстановление в Китае, продолжающееся давление на цепочки поставок, ограничения в Европе, связанные с омикроном, и встречный ветер на валютном рынке, вероятно, не позволят Nike существенно повысить свои прогнозы», – говорится в записке. UBS рекомендует покупать акции Nike с целевой ценой $185 (потенциал роста на 14,7%).