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В фокусе недели: отчетность Nike, Micron, Carnival

«Ведомости» подготовили обзор самых крупных компаний, которые отчитаются на этой неделе
Инга Сангалова
Amir MAKAR / AFP

Понедельник, 20 декабря

Nike ($161,36) представит результаты II квартала 2022 финансового года (завершился 30 ноября 2021 г.) после закрытия рынка.

Nike – всемирно известный американский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров c 57-летней историей. Выпускает продукцию под марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team Starter, Nike Air, Nike LeBron, Space Hippie и др. Бренд оценивается более чем в $10 млрд и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии по версии Forbes. Рыночная капитализация Nike достигает $255,4 млрд. Компания включена в промышленный индекс Dow Jones. С начала года акции подорожали на 14%.

В I квартале 2022 финансового года (завершился 31 августа 2021 г.) выручка Nike выросла на 16% до $12,2 млрд, чистая прибыль увеличилась на 23% до $1,9 млрд. Тогда же компания сообщила о проблемах с поставками и производством на фабриках Вьетнама, где Nike производит около 50% своей продукции (из-за пандемии власти Вьетнама ввели ограничения, приостановившие работу ряда фабрик). Тогда компания заявила, что на восстановление производственных мощностей уйдет время, и понизила прогноз на 2022 финансовый год.

Аналитики UBS в записке клиентам перед выходом отчетности Nike отметили, что не ждут значительного повышения прогнозов от компании. «С одной стороны, заводы во Вьетнаме, вероятно, открылись раньше, чем предполагала компания, и благоприятные ценовые тенденции предполагают потенциальный рост валовой прибыли. Но с другой стороны, медленное восстановление в Китае, продолжающееся давление на цепочки поставок, ограничения в Европе, связанные с омикроном, и встречный ветер на валютном рынке, вероятно, не позволят Nike существенно повысить свои прогнозы», – говорится в записке. UBS рекомендует покупать акции Nike с целевой ценой $185 (потенциал роста на 14,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных