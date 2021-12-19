В фокусе недели: отчетность Nike, Micron, Carnival«Ведомости» подготовили обзор самых крупных компаний, которые отчитаются на этой неделе
Понедельник, 20 декабря
Nike ($161,36) представит результаты II квартала 2022 финансового года (завершился 30 ноября 2021 г.) после закрытия рынка.
Nike – всемирно известный американский производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров c 57-летней историей. Выпускает продукцию под марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team Starter, Nike Air, Nike LeBron, Space Hippie и др. Бренд оценивается более чем в $10 млрд и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии по версии Forbes. Рыночная капитализация Nike достигает $255,4 млрд. Компания включена в промышленный индекс Dow Jones. С начала года акции подорожали на 14%.
В I квартале 2022 финансового года (завершился 31 августа 2021 г.) выручка Nike выросла на 16% до $12,2 млрд, чистая прибыль увеличилась на 23% до $1,9 млрд. Тогда же компания сообщила о проблемах с поставками и производством на фабриках Вьетнама, где Nike производит около 50% своей продукции (из-за пандемии власти Вьетнама ввели ограничения, приостановившие работу ряда фабрик). Тогда компания заявила, что на восстановление производственных мощностей уйдет время, и понизила прогноз на 2022 финансовый год.
Аналитики UBS в записке клиентам перед выходом отчетности Nike отметили, что не ждут значительного повышения прогнозов от компании. «С одной стороны, заводы во Вьетнаме, вероятно, открылись раньше, чем предполагала компания, и благоприятные ценовые тенденции предполагают потенциальный рост валовой прибыли. Но с другой стороны, медленное восстановление в Китае, продолжающееся давление на цепочки поставок, ограничения в Европе, связанные с омикроном, и встречный ветер на валютном рынке, вероятно, не позволят Nike существенно повысить свои прогнозы», – говорится в записке. UBS рекомендует покупать акции Nike с целевой ценой $185 (потенциал роста на 14,7%).