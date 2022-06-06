Аудиторы раскроют клиентов и работу по контролю качества и независимости

Аудиторы раскроют клиентов и работу по контролю качества и независимостиЦБ обяжет это делать тех, кто работает со значимыми организациями на финрынке
Банк России разработал единый перечень информации, которую должны будут раскрывать на своих сайтах аудиторы, вплоть до списка клиентов, величины выручки от оказанных услуг и того, какие курсы по повышению квалификации проходят сотрудники. Это следует из проекта указания регулятора, опубликованного 6 июня.
С января ЦБ расширил свои полномочия мегарегулятора – теперь он допускает на рынок и ведет реестр аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям финрынка (ОЗОФР). К последним относятся банки, головные организации банковских групп, страховщики, профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, НПФ, УК, организации, бумаги которых обращаются на фондовом рынке, а также те, финотчетность которых включается в проспект ценных бумаг.