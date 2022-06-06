Аудиторы раскроют клиентов и работу по контролю качества и независимости

С января ЦБ расширил свои полномочия мегарегулятора – теперь он допускает на рынок и ведет реестр аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям финрынка (ОЗОФР). К последним относятся банки, головные организации банковских групп, страховщики, профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, НПФ, УК, организации, бумаги которых обращаются на фондовом рынке, а также те, финотчетность которых включается в проспект ценных бумаг.