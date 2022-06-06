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Аудиторы раскроют клиентов и работу по контролю качества и независимости

ЦБ обяжет это делать тех, кто работает со значимыми организациями на финрынке
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
ЦБ расширил свои полномочия мегарегулятора / Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России разработал единый перечень информации, которую должны будут раскрывать на своих сайтах аудиторы, вплоть до списка клиентов, величины выручки от оказанных услуг и того, какие курсы по повышению квалификации проходят сотрудники. Это следует из проекта указания регулятора, опубликованного 6 июня.

С января ЦБ расширил свои полномочия мегарегулятора – теперь он допускает на рынок и ведет реестр аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям финрынка (ОЗОФР). К последним относятся банки, головные организации банковских групп, страховщики, профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, НПФ, УК, организации, бумаги которых обращаются на фондовом рынке, а также те, финотчетность которых включается в проспект ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных