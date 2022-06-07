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Импортеры испытывают проблемы со страхованием торговых кредитов

На фоне санкций страховщики лишились привычной возможности перестраховывать дебиторскую задолженность
Софья Шелудченко
Отсутствие необходимого страхового покрытия приводит к тому, что крупные поставщики снижают отгрузки с отсрочкой платежа и лимиты на контрагентов / Виталий Аньков / РИА Новости

Российские страховщики столкнулись с тем, что не могут в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность (торговые кредиты) импортеров – из-за санкций и ухода международных игроков отечественные компании лишились возможности перестраховывать свои риски. Проблема осложняется тем, что российских перестраховочных мощностей не хватает, а Банк России не наделил Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) полномочиями принимать эти риски в перестрахование. О существующей проблеме «Ведомостям» рассказали несколько страховщиков и представителей бизнеса.

Страхование – защита «продавца» (предприятия или компании) от рисков неполучения оплаты за свой товар от контрагента, объясняет представитель Всероссийского союза страховщиков. Чаще всего при импорте товаров в Россию такую страховку требуют банки, которые кредитуют поставщиков, – оптовый покупатель оплачивает импортированный товар в рассрочку, поэтому компания-продавец хочет избавить себя от рисков неуплаты за поставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных