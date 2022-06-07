Импортеры испытывают проблемы со страхованием торговых кредитов

Импортеры испытывают проблемы со страхованием торговых кредитовНа фоне санкций страховщики лишились привычной возможности перестраховывать дебиторскую задолженность
Российские страховщики столкнулись с тем, что не могут в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность (торговые кредиты) импортеров – из-за санкций и ухода международных игроков отечественные компании лишились возможности перестраховывать свои риски. Проблема осложняется тем, что российских перестраховочных мощностей не хватает, а Банк России не наделил Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК) полномочиями принимать эти риски в перестрахование. О существующей проблеме «Ведомостям» рассказали несколько страховщиков и представителей бизнеса.
Страхование – защита «продавца» (предприятия или компании) от рисков неполучения оплаты за свой товар от контрагента, объясняет представитель Всероссийского союза страховщиков. Чаще всего при импорте товаров в Россию такую страховку требуют банки, которые кредитуют поставщиков, – оптовый покупатель оплачивает импортированный товар в рассрочку, поэтому компания-продавец хочет избавить себя от рисков неуплаты за поставки.