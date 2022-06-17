Греф прокомментировал уход ключевых топ-менеджеров Сбербанка

«[Среди] уходящих были люди, которые ушли планово. Нет ничего необычного в этом – у нас готовились заранее замены, и они, в общем, обычно произошли. А часть [ушедших топ-менеджеров] была [связана] с тем, что банк попал под SDN-санкции (черный список, подразумевающий блокировку активов и операций). Все члены правления попали под SDN-санкции и часть из них приняли решение о том, что в связи с этим они хотят покинуть компанию», — прокомментировал Греф.