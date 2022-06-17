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Бизнес

Греф прокомментировал уход ключевых топ-менеджеров Сбербанка

Часть команды ушла планово, часть – из-за попадания в список SDN
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Часть топ-менеджеров Сбербанка, которые с начала спецоперации покинули банк, сделали это в том числе из-за попадания в списки SDN, рассказал журналистам предправления Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он не считает ситуацию трагедией и критичной, называя «явным преувеличением» то, что банк покинула большая часть руководства.

«[Среди] уходящих были люди, которые ушли планово. Нет ничего необычного в этом – у нас готовились заранее замены, и они, в общем, обычно произошли. А часть [ушедших топ-менеджеров] была [связана] с тем, что банк попал под SDN-санкции (черный список, подразумевающий блокировку активов и операций). Все члены правления попали под SDN-санкции и часть из них приняли решение о том, что в связи с этим они хотят покинуть компанию», — прокомментировал Греф.

Руководитель Сбербанка добавил, что для банка ничего страшного не произошло: все ушедшие топ-менеджеры заменены. «Две позиции у нас пока временные, все остальные заменены у нас постоянно, и, я бы сказал, в этом нет никакой критичности», — отметил госбанкир.

Процентное соотношение тех, кто остался, и тех, кто покинул Сбербанк, по словам Грефа, ничтожно мало. «Были люди, которые уезжали, а потом вернулись обратно. Был шок, был испуг, в том смысле, мы люди гражданские, не все готовы к такого рода резким переменам — у кого-то сработали эмоции, у кого-то трезвый расчет, но в целом я отношусь к этому процессу как к нормальному», — добавил он.

Ранее по теме: Сбербанк покинут три члена правления

В начале апреля Сбербанк попал под полные американские блокирующие санкции. Сразу после начала военной спецоперации под санкции США попали глава Сбербанка Герман Греф и первый зампред Александр Ведяхин. Греф, Ведяхин и ныне экс первый зампред банка Лев Хасис также оказались под британскими санкциями. 8 мая SDN-лист пополнился еще восемью руководителями высшего звена. Под санкции попали сразу несколько членов правления: первые зампреды Кирилл Царев и Анатолий Попов, зампреды Белла Златкис, Ольга Голодец, Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, финансовый директор и зампред Александра Бурико, а также член правления Наталья Алымова.

Мальцев, Бурико и Алымова покинули Сбербанк – об этом он сообщил 17 мая, объяснив изменения трансформацией «модели управления и актуализации стратегии Сбербанка». Их обязанности возложены на первых зампредов. За сутки до этого стало известно, что банк покинул руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов – он принял решение заниматься своими проектами, говорилось в сообщении банка.

Хасис, который курировал развитие экосистемы и должен был возглавить новый холдинг банка по e-commerce, покинул банк досрочно в конце февраля, хотя изначально он должен был доработать до июня. Источники «Ведомостей» сообщали, что Хасис уехал в США практически сразу же после начала спецоперации. Вскоре после Хасиса из Сбербанка ушел исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока «технологии» Давид Рафаловский.

Также в середине мая старший вице-президент Сбербанка, куратор блока «Стратегия и развитие» Юлия Чупина покинула свой пост, сообщал Frank Media: она не живет в России и покинула свой пост еще в начале мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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