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Инвесторам дадут возможность иметь два ИИС одновременно

Второй будет для замороженных из-за санкций активов, это должно позволить сохранить налоговый вычет
Софья Шелудченко
ИИС (всего их два типа) появились в 2015 г. для привлечения денег населения на фондовый рынок / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин на днях согласовал с налоговиками и другими ведомствами механизм, который позволит инвесторам иметь два индивидуальных инвестиционных счета (ИИС): на одном будут бумаги, которые учитываются в российской инфраструктуре, а на другом – заблокированные из-за санкций. Это должно позволить инвесторам не лишиться налогового вычета. Об этом 23 июня сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Проблема с ИИС возникла после того, как брокерские компании российских банков попали под блокирующие санкции и их иностранные активы оказались заморожены. Владельцы ИИС, которые обслуживались в санкционных брокерах, оказались в ситуации невозможности проводить операции с рядом активов, которые учитывались на счете. Брокеры поступали с ИИС по-разному, напомнил Моисеев. Первый путь – перевод иностранных активов клиентов санкционных брокеров к тем, кто под санкции не попал. Но тут возникла другая проблема: частичный перевод активов с ИИС грозит потерей льгот, поскольку досрочно (до истечения трехлетнего срока с даты заключения договора) закрывает такой счет, открывая новый у другого брокера. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и на ИИС, но брокеры об этом не предупреждали, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных