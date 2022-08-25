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С весны в России активизировались узбекские спекулянты валютой

Они зарабатывали на курсовой разнице, пока рубль стоил дешево
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
Уголовной ответственности за покупку валюты в другом государстве нет / Евгений Разумный / Ведомости

Курсовая разница при конвертации рублей в доллары через узбекские сумы с весны начала привлекать валютных спекулянтов – о популярности такого заработка «Ведомостям» рассказал один из его участников, о схеме также слышал собеседник в узбекской диаспоре Москвы и старший советник Hill Consulting, эксперт по международному бизнесу Сергей Нестеренко.

Все обмены валюты в Узбекистане, по словам Нестеренко, идут через черный рынок и цепочка заканчивается на конвертации в доллары, которые затем вывозят в Россию и меняют на рубли. Например, еще в начале августа доллар в России в мелких банках можно было продать по курсу 65 руб./$. В Узбекистане курс доллара более стабилен. По словам Нестеренко, на 100 000 руб. можно купить примерно 18 млн сумов, обменять их на $1640 (курс на черном рынке в Ташкенте – 11 000 сумов/$), а доллары вывезти в Россию и поменять на рубли по курсу 65 руб./$. Получится 106 000 руб., т. е. теоретически можно заработать 6000 руб., или 6%, за несколько дней. Альтернативно – можно поменять доллары на рубли в Узбекистане по кросс-курсу, но из-за двойной конвертации будет не так выгодно, отмечает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных