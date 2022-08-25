С весны в России активизировались узбекские спекулянты валютой

Все обмены валюты в Узбекистане, по словам Нестеренко, идут через черный рынок и цепочка заканчивается на конвертации в доллары, которые затем вывозят в Россию и меняют на рубли. Например, еще в начале августа доллар в России в мелких банках можно было продать по курсу 65 руб./$. В Узбекистане курс доллара более стабилен. По словам Нестеренко, на 100 000 руб. можно купить примерно 18 млн сумов, обменять их на $1640 (курс на черном рынке в Ташкенте – 11 000 сумов/$), а доллары вывезти в Россию и поменять на рубли по курсу 65 руб./$. Получится 106 000 руб., т. е. теоретически можно заработать 6000 руб., или 6%, за несколько дней. Альтернативно – можно поменять доллары на рубли в Узбекистане по кросс-курсу, но из-за двойной конвертации будет не так выгодно, отмечает эксперт.