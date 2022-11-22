ЦБ решил усилить контроль за краудфандингом

Банк России ужесточает регулирование краудфандинговых платформ, через которые граждане или компании могут получать финансирование на свои проекты от частных инвесторов. Площадкам рекомендовано разработать и опубликовать требования к тем, кто планирует привлекать инвестиции (фаундеры), а также методологию скоринга и составления рейтингов. Соответствующее письмо ЦБ разослал операторам инвестиционных платформ от имени зампредседателя Филиппа Габунии и опубликовал на сайте.