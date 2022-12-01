Деловые объединения создали структуру для бизнеса с дружественными странами

В состав учредителей агентства вошли объединение малого и среднего бизнеса «Опора России», Всероссийская академия внешней торговли, а также Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Факт регистрации организации подтверждает документ Минюста, который есть в распоряжении «Ведомостей». Ожидается, что курировать деятельность агентства будет замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Всего в набсовете будет девять человек, среди них зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, президент «Опоры России» Александр Калинин и советник зампредседателя правительства Станислав Пугинский, следует из презентации агентства, с которой ознакомились «Ведомости».