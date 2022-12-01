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Деловые объединения создали структуру для бизнеса с дружественными странами

Связи между предпринимателями потребовали перезагрузки
Михаил Кузнецов
Россия получила сильный импульс к активизации сотрудничества в рамках ЕАЭС, и уже сейчас взаимная торговля растет двузначными темпами / Владислав Воднев / РИА Новости

Российские деловые объединения в этом году создали автономную некоммерческую организацию «Евразийское инвестиционное агентство» (ЕИА), чтобы помочь бизнесу заключать торговые контракты с дружественными странами. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент ЕИА Михаил Румянцев.

В состав учредителей агентства вошли объединение малого и среднего бизнеса «Опора России», Всероссийская академия внешней торговли, а также Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Факт регистрации организации подтверждает документ Минюста, который есть в распоряжении «Ведомостей». Ожидается, что курировать деятельность агентства будет замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Всего в набсовете будет девять человек, среди них зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, президент «Опоры России» Александр Калинин и советник зампредседателя правительства Станислав Пугинский, следует из презентации агентства, с которой ознакомились «Ведомости».

Цель создания

ЕИА планирует сконцентрировать усилия бизнес-сообщества для активизации внешнеэкономической деятельности, говорится в документе. Агентство намерено развивать и образовательное направление – в планах создание филиалов российских вузов и сети частных школ в зарубежных странах, а также инновационные образовательные кластеры. Организация будет поддерживать мероприятия Минэкономразвития и государственной корпорации ВЭБ.РФ. В перспективе также создание центра стратегических компетенций и реализация проектов в сфере городских решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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