Деловые объединения создали структуру для бизнеса с дружественными странами

Деловые объединения создали структуру для бизнеса с дружественными странамиСвязи между предпринимателями потребовали перезагрузки
Российские деловые объединения в этом году создали автономную некоммерческую организацию «Евразийское инвестиционное агентство» (ЕИА), чтобы помочь бизнесу заключать торговые контракты с дружественными странами. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент ЕИА Михаил Румянцев.
В состав учредителей агентства вошли объединение малого и среднего бизнеса «Опора России», Всероссийская академия внешней торговли, а также Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Факт регистрации организации подтверждает документ Минюста, который есть в распоряжении «Ведомостей». Ожидается, что курировать деятельность агентства будет замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Всего в набсовете будет девять человек, среди них зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, президент «Опоры России» Александр Калинин и советник зампредседателя правительства Станислав Пугинский, следует из презентации агентства, с которой ознакомились «Ведомости».
Цель создания
ЕИА планирует сконцентрировать усилия бизнес-сообщества для активизации внешнеэкономической деятельности, говорится в документе. Агентство намерено развивать и образовательное направление – в планах создание филиалов российских вузов и сети частных школ в зарубежных странах, а также инновационные образовательные кластеры. Организация будет поддерживать мероприятия Минэкономразвития и государственной корпорации ВЭБ.РФ. В перспективе также создание центра стратегических компетенций и реализация проектов в сфере городских решений.