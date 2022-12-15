Ювелирная компания Sokolov зарегистрировала дебютный выпуск облигаций

Ювелирная компания Sokolov зарегистрировала дебютный выпуск облигацийРазмещение запланировано на Мосбирже
Ювелирная компания Sokolov (АО «Ювелит») планирует разместить на Мосбирже трехлетние облигации на 3 млрд руб. (серия 001Р-01), следует из предварительных параметров выпуска. Торговая площадка включила выпуск в третий уровень котировального списка. Сбор заявок запланирован на 20 декабря, предварительная дата размещения – 23 декабря.
В ближайшие два года группа планирует открыть порядка 1000 торговых точек и довести размер сети розничных магазинов до 1500, сказал «Ведомостям» управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов. Также, по его словам, группа планирует вдвое нарастить объемы производства. Биржевые облигации помогут в решении этих задач, объясняет топ-менеджер: они дадут средства на открытие магазинов и закупку драгметалла, доля которого в себестоимости ювелирных изделий на производстве достигает 75%.
«Расширение сети и увеличение оборота компании до 50 млрд руб. (в 2021 г. он был на уровне 22 млрд. – «Ведомости») в перспективе двух лет обеспечит нам 25%-ную долю рынка и существенно повысит капитализацию компании», – предполагает Соколов. По его словам, размещение облигаций дополнит собственные вложения в развитие и послужит «пробным шаром» для понимания дальнейшей стратегии выхода на рынок акционерного капитала.
Ориентир по ставке купона выпуска установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс премия 5,5 процентного пункта (п. п.). Выплата купона будет происходить каждые три месяца. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Эксперты АКРА дают эмитенту рейтинг на уровне BBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг для выпуска ожидается.
Согласно заключению АО «Технологии доверия – аудит» (экс-PwC), выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) в 2021 г. составила 22 млрд руб., увеличившись в 2 раза. Размер EBITDA – 2,3 млрд руб. – обусловлен пятикратным увеличением розничной сети бренда: с 69 до 350 фирменных магазинов.
Организаторами выпуска выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и «Тинькофф банк». Минимальная заявка при участии в размещении составит 1,4 млн руб.
«Ювелит» – один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.