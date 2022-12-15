Ювелирная компания Sokolov зарегистрировала дебютный выпуск облигаций

«Расширение сети и увеличение оборота компании до 50 млрд руб. (в 2021 г. он был на уровне 22 млрд. – «Ведомости») в перспективе двух лет обеспечит нам 25%-ную долю рынка и существенно повысит капитализацию компании», – предполагает Соколов. По его словам, размещение облигаций дополнит собственные вложения в развитие и послужит «пробным шаром» для понимания дальнейшей стратегии выхода на рынок акционерного капитала.