Среди операторов выпуска цифровых финансовых активов появилась биржа

Включение «СПБ биржи» в реестр операторов выпуска, безусловно, усилит конкуренцию на этом рынке, отмечает основатель и генеральный директор юридического бюро Sagrada Legal Олег Ушаков. При этом биржа не является оператором обмена, поэтому пока перетока ликвидности между площадками происходить не будет, отмечает он. Но инвесторы будут сравнивать ЦФА с классическими ценными бумагами, и если различия будут несущественными, то, скорее всего, останутся в консервативных инструментах, полагает Ушаков. Поэтому будущее цифровых активов за инструментами, которых еще нет на традиционном рынке, заключил он.