Среди операторов выпуска цифровых финансовых активов появилась биржа«СПБ биржа» стала первой торговой площадкой, которая хочет выпускать ЦФА
«СПБ биржа» получила статус оператора выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из данных ЦБ. Биржа создала информационную платформу для выпуска и обращения на ней цифровых активов с денежными требованиями, а также гибридных цифровых прав. Последние сочетают в себе как признаки ЦФА, так и утилитарных цифровых прав (права требования передачи вещей или интеллектуальных прав, выполнения работ или оказания услуг), рассказал «Ведомостям» представитель «СПБ биржи».
«СПБ биржа» – первая российская торговая площадка, оказавшаяся в реестре операторов выпуска ЦФА. Ранее о таких планах заявляла Мосбиржа. Согласно действующему законодательству, в случае если оператором по выпуску ЦФА становится биржа, она должна разделить биржевые торги и торги цифровыми активами.
На первом этапе «СПБ биржа» планирует предоставлять новую платформу другим организациям – эмитентам цифровых прав. Сейчас площадка ведет переговоры с потенциально заинтересованными компаниями, отметил ее представитель, добавив, что говорить о точных сроках и участниках пока преждевременно.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. Сейчас в перечне операторов по выпуску ЦФА помимо «СПБ биржи» еще семь компаний: Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». При этом реестр операторов обмена пока пуст – т. е. площадки, через которую можно будет передавать и обменивать ЦФА, все еще нет. Планы стать операторами есть у Мосбиржи и Atomyze.
Рынку нужна ликвидность
Рынок ЦФА пока мал: сейчас объем всех выпусков составляет около 20 млрд руб., из которых около 17 млрд руб. – сделки, совершенные в 2023 г.
Новый крупный оператор сможет привлечь дополнительную ликвидность на рынок ЦФА и сделать его более привлекательным для корпоративных клиентов, в том числе институциональных инвесторов, говорит генеральный директор «Лайтхауса» и член координационного совета по вопросам цифровизации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Денис Иорданиди. Но главное для биржи – стать оператором по обмену ЦФА, полагает гендиректор разработчика ПО для майнинга EMCD и член совета Торгово-промышленной палаты Станислав Акулинкин. Появление такого игрока с аккредитацией от Банка России может существенно повысить ликвидность и привлекательность рынка цифровых финансовых активов, поясняет он.
Так как биржа обладает богатой экспертизой работы с традиционными финансовыми инструментами, это позволит сблизить молодой рынок ЦФА с фондовым и разрешить проблему регуляторного арбитража, полагает Иорданиди. С другой стороны, добавляет он, другие участники способны сбалансировать молодой рынок и не допустить дублирования традиционных финансовых инструментов, а значит, и сужения потенциала ЦФА.
Включение «СПБ биржи» в реестр операторов выпуска, безусловно, усилит конкуренцию на этом рынке, отмечает основатель и генеральный директор юридического бюро Sagrada Legal Олег Ушаков. При этом биржа не является оператором обмена, поэтому пока перетока ликвидности между площадками происходить не будет, отмечает он. Но инвесторы будут сравнивать ЦФА с классическими ценными бумагами, и если различия будут несущественными, то, скорее всего, останутся в консервативных инструментах, полагает Ушаков. Поэтому будущее цифровых активов за инструментами, которых еще нет на традиционном рынке, заключил он.
В апреле 2023 г. директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков высказывал опасения, что допуск цифровых активов к биржевым торгам может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами.